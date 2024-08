Gêmeas de Fabiana Justus acolhem Vicky Justus e Manuella Tralli na escola

Família unida! Gêmeas de Fabiana Justus recebem a tia, Vicky Justus, e a irmã de Rafaella Justus, Manuella, na escola; veja

A família de Rafaella Justus está em peso em sua escola. Além de suas sobrinhas, Chiara e Sienna, filhas gêmeas de Fabiana Justus, estudarem no local, agora, as suas irmãs mais novas, Vicky Justus e Manuella Pinheiro Tralli também começaram na instituição esta semana.

Na rede social, a influenciadora Ana Paula Siebert encantou ao exibir o primeiro dia de aula de sua herdeira com Roberto Justus e mostrou que ela foi acolhida pelas sobrinhas gêmeas. A caçula de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli também apareceu no momento se divertindo com as amigas.

"Que amor por essa turma! Gente, elas cuidando da Vicky no parquinho, que linda essa relação de amor e cuidado", admirou a esposa atual do empresário marcando a enteada, Fabiana Justus, e a ex-mulher do amado, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Mãe coruja, a herdeira de Helô Pinheiro também acompanhou o primeiro dia de aula das filhas e mostrou como foi o encontro delas no colégio.

É bom lembrar que Ticiane Pinheiro e Roberto Justus matricularam as filhas, frutos de seus novos relacionamentos e com idades próximas, entre 4 e 5 anos, na mesma escola: “Chegando na nova escola, uma nova etapa da vida. Manu vai para escola da irmã e está muito feliz”, a apresentadora se derreteu ao compartilhar a novidade exibindo a caçula com Vicky Justus.

