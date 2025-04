De biquíni, Tati Machado exibe o barrigão de grávida e é elogiada

Estrela da Globo, Tati Machado curte o final de semana ao ar livre e exibe o barrigão de grávida ao usar biquíni pink

A apresentadora Tati Machado está cada dia mais linda em sua gravidez! Neste domingo, 27, ela ostentou seu barrigão de grávida em novas fotos só de biquíni pink.

A estrela aproveitou o domingo de sol com um passeio de barco no mar ao lado da família e registrou o crescimento de sua barriga de grávida. Ela posou com as novas curvas à mostra enquanto espera o nascimento do primeiro filho.

Nos comentários do post, os internautas fizeram vários elogios para a beleza da gravidinha. “Tá linda, Tati”, disse um seguidor. “Belíssima”, afirmou outro. “Tá maravilhosa”, declarou mais um. “Mamãe mais linda do Brasil”, comentou mais um.

Tati terá um menino, que receberá o nome de Rael e é fruto do casamento dela com Bruno Monteiro.

Tati Machado exibe o barrigão de grávida - Foto: Reprodução / Instagram

Tati Machado exibe o barrigão de grávida - Foto: Reprodução / Instagram

O rosto de Rael

Após realizar um exame de ultrassom, Tati Machado mostrou uma foto do rosto do filho ainda dentro de sua barriga. Na imagem, o bebê apareceu com a mão no queixo. "Visitamos nosso neném e ele está muito grande! Ele está ótimo! É a cara do Bruno, não tem jeito, uma boca desse tamanho. Muito incrível!”, disse ela.

Além disso, Tati afirmou: “Nosso amor mais real do mundo. Hoje não estava muito para foto. Só queria ficar de costas e com a mãozinha no rosto. Mas já deu para ver que tem bocão, nariz de batatinha dos papais e ainda é bochechudo”.

Rosto do filho de Tati Machado no exame de ultrassom - Foto: Reprodução / Instagram

Tati Machado relembra descoberta da primeira gravidez

A comunicadora Tati Machado encerrou 2024 com o título de mãe, o seu maior sonho. A novidade foi compartilhada pela prórpria apresentadora durante um bate-papo ao vivo com Ana Maria Braga, no matutino Mais Você, de TV Globo.

Recentemente, Tati compartilhou com os seguidores um vídeo emocionante do momento em que descobriu a gestação. No registro, a campeã da cometição Dança dos Famosos aparece esperando o tão sonhado 'positivo' do teste de gravidez.

"Nenhuma retrospectiva de 2024 seria capaz de superar a melhor das surpresas para mim e para o mozão. Nosso Rael é real. Uma virada de muito amor para todos. Que 2025 seja de muitas realizações e de vida feliz. Obrigada por tudo, galera", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à Tati e vibraram, mais uma vez, com a novidade. Confira!

