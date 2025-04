Ator de Harry Potter, Rupert Grint anuncia o nascimento da 2ª filha

Intérprete do Rony na saga Harry Potter, o ator Rupert Grint mostra a primeira foto da segunda filha: ‘Filha secreta'

O ator Rupert Grint, que marcou gerações ao interpretar o Ron Weasley nos filmes de Harry Potter, já é pai pela segunda vez! Neste domingo, 27, ele mostrou a primeira foto da filha, que nasceu longe dos holofotes.

Aos 36 anos, ele contou que a filha recebeu o nome de Goldie e já está grandona. Ele mostrou uma foto da bebê com look confortável, mas escondeu o rosto dela para manter sua privacidade.

Na legenda, o artista brincou sobre não ter anunciado o nascimento da filha antes. “Filha secreta ligeiramente revelada. Apresentamos Goldie G. Grint. Uma bebê nota 10/10 (até agora)”, afirmou ele.

Goldie é fruto do casamento dele com Georgia Groome, de 33 anos. Os dois também são pais de outra menina, chamada Wednesday, que nasceu em maio de 2020.

Depois do nascimento da primeira filha, Rupert falou sobre o quanto estava encantado em viver a paternidade. “Absolutamente amando. É muito divertido. Sinto que mudei como pessoa, com certeza”, afirmou ele na revista Glamour dos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rupert Grint (@rupertgrint)

Daniel Radcliffe também já é pai

O ator Daniel Radcliffe, que interpretou o protagonista dos filmes Harry Potter, também já é pai. O bebê nasceu em abril deste ano, mas o ator e a esposa, Erin Darke, ainda não revelaram o nome dele.

Há pouco tempo, o ator falou sobre o nascimento do filho.“Ele é muito fofo. Passamos por uma fase movimentada, mas agora ele está nos dando pequenos sorrisos e risadinhas. Tem sido um período de meses loucos, como qualquer um que já passou pela paternidade poderia atestar. Mas também é literalmente a melhor coisa que já aconteceu comigo, então é ótimo. Eu me sinto muito sortudo por poder ter esse tempo com ele. É incrível”, disse ele, segundo o site da revista People.

Vale lembrar que Daniel e Erin estão juntos há cerca de 10 anos, desde que se conheceram nas gravações do filme Kill Your Darlings. Eles também já atuaram juntos no filme Don't Think Twice e na série Miracle Workers. Recentemente, ele elogiou a vida que leva com a amada. “Tenho uma vida muito boa. Estou com minha namorada há uma década, praticamente. Nós gostamos de trabalhar juntos, mas não é algo que queremos fazer o tempo todo. Espero que a gente possa fazer mais isso no futuro e também escrevemos. Talvez possamos escrever algojuntos em algum momento, seria legal”, afirmou ele.