Gene Hackman: Resultado final da autópsia revela causa da morte do ator

O resultado da autópsia do corpo do ator Gene Hackman faz detalhes sobre qual foi a causa da morte dele, que foi encontrado sem vida ao lado da esposa

O ator Gene Hackman foi encontrado morto em sua casa ao lado da esposa, Betsy Arakawa, em 26 de fevereiro. Agora, as autoridades dos Estados Unidos concluíram qual foi a causa da morte dele com o resultado final da autópsia.

De acordo com o canal Fox News da TV norte-americana, a autópsia revelou que Gene Hackman tinha indícios de que passou um longo período sem comer, tinha problemas no coração e o cérebro dele tinha sinais avançados de Alzheimer.

Os especialistas concluíram que ele ficou em jejum prolongado porque o sangue dele tinha nível elevado de acidez. Além disso, ele tinha insuficiência cardíaca congestiva e graves alterações hipertensivas crônicas nos rins .

O resultado da autópsia confirmou as suspeitas das autoridades, de que Hackman morreu alguns dias depois da esposa. Betsy faleceu em decorrência da hantavirose, que é um vírus transmitido por ratos. Com a morte da esposa, ele ficou sem auxílio e não conseguiu cuidar de si, como se alimentar.

A ligação do vizinho para a emergência

O site TMZ divulgou o conteúdo da ligação do vizinho para o serviço de emergência após encontrar o ator e a esposa mortos em casa. Ele ligou para o resgate pedindo ajuda e disse que tinha encontrado dois corpos em uma casa. “Acho que acabamos de encontrar um ou dois corpos dentro de uma casa. Mandem alguém rápido, por favor”, disse ele, que também repetia a palavra ‘droga’ para demonstrar o seu desespero com a situação.

O homem ainda disse para a telefonista que não sabia se eles estavam vivos porque não entrou na casa. Ele disse que apenas conseguia ver os corpos pela janela e acha que tinha algo errado. “Eu consigo ver eles caídos no chão pela janela”, afirmou.

Quem é Gene Hackman?

Consagrado em Hollywood, Gene Hackman venceu dois prêmios do Oscar, sendo o primeiro na categoria de Melhor Ator por sua atuação em 'Operação França' (1971), e o segundo como Melhor Ator Coadjuvante em 'Os Imperdoáveis' (1992). Seu último trabalho no cinema foi em 'Uma Eleição Muito Atrapalhada' (2004), quando se aposentou e passou a viver longe dos holofotes.

O ator deixou três filhos, frutos de seu relacionamento anterior com Fay Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986. Em 1991, Gene Hackman oficializou a união com Betsy Arakawa.

