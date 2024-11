Angélica se emociona ao assistir apresentação de Eva no teatro: ‘Minha menina’

Ela cresceu! Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck encanta ao mostrar seus talento nos palcos em apresentação de teatro

Na noite da última sexta-feira, 1º, Angélica marcou presença em uma estreia mais que especial: ela foi prestigiar a filha Eva Huck, de 12 anos, fruto de seu casamento com Luciano Huck, em uma apresentação de teatro. Em suas redes sociais, a apresentadora não escondeu a emoção e se derreteu ao ver a pequena brilhar nos palcos.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Angélica compartilhou um clique em que a pequena aparece no palco encenando, com direito a cenografia e caracterização da personagem da peça "A Menina e o Vento". Na legenda, a apresentadora se derreteu pela herdeira e expressou seu orgulho pelo talento de uma de seus três herdeiros.

"Minha menina no teatro. Arte e liberdade, arte salva. Que orgulho", disse Angélica. Vale lembrar que no passado, a comunicadora revelou que sempre evitou colocar pressão para os filhos seguirem carreira artística: “Eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

Angélica se derrete ao assistir apresentação de Eva - Reprodução/Instagram

"Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", contou a apresentadora em um bate-papo descontraído com Giovanna Ewbank e Fê Paes Leme.

É bom mencionar também que Eva completou 12 anos recentemente: "12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial”, Angélica falou sobre a filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica revela que os filhos reagiram mal após revelar detalhes de sua intimidade

Angélica tem se dedicado a debater assuntos frequentemente considerados tabus em seus novos projetos, como o etarismo e o protagonismo feminino. Desde então, a apresentadora revelou que foi alvo de críticas devido à nova abordagem, inclusive, incomodou os filhos. No entanto, ela fez questão de rebater os comentários no ‘Sem Censura’, da TV Brasil.

Leia também: Nora de Huck compra sandália de luxo