Filho de Viviane Araújo esbanja estilo e charme em fotos: 'Quem dá conta?'

Ele cresceu! Filho de Viviane Araújo surge todo estiloso e cheio de charme em fotos de passeio com a mãe e encanta; confira

O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, chamou a atenção em novas fotos na rede social da mãe. Neste domingo, 06, o menino apareceu todo estiloso em um passeio com a atriz e roubou a cena.

Para curtir a folga da mãe, que está no ar em a Volta Por Cima, em um shopping no Rio de Janeiro, o pequeno vestiu um conjuntinho todo azul e fez poses para os cliques. A artista então compartilhou os registros fofíssimos do herdeiro com seus seguidores e não ficou babando sozinha.

"Quem dá conta desse modelo? Arrasta pro lado e aprenda as melhores poses com o quimquim", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram o menino. "Lindinho", elogiaram. "Muito príncipe", disseram outros.

Ainda na última semana, Viviane Araújo comemorou seus 50 anos com uma grande festa luxuosa. Para a data marcante, a atriz apostou em uma celeberação com decoração exuberante e um look poderosíssimo.

Confira as fotos do filho de Viviane Araújo, Joaquim:

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

