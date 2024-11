Nora de Luciano Huck compra sandália luxuosa e Angélica reage

Saiba qual é o preço da sandália de luxo que a influencer Duda Guerra, namorada de Benício Huck, comprou: ‘Me mimei’

Nora de Luciano Huck e Angélica, a influencer Duda Guerra, que é namorada de Benício Huck, comprou um presente de luxo para ela mesma. A morena contou que foi ao shopping e resolveu comprar uma sandália de grife.

Nas redes sociais, a influenciadora digital exibiu a comprinha sofisticada. Ela adquiriu uma sandália preta da grife Prada, que é feita em couro envernizado. O acessório é vendido no Brasil pelo valor de R$ 7.400.

"Me mimei", disse ela na legenda. Ao ver o post da nora, Angélica reagiu com um emoji dando risada.

Recentemente, Duda Guerra curtiu uma viagem aos Estados Unidos com o namorado e os sogros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Saiba como Duda Guerra conheceu Benício Huck

Já deu para perceber que Benício Huck e Duda Guerra são o casal do momento. Apesar de estarem juntos há apenas seis meses, eles se conhecem há dois anos.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, a digital influencer contou como conheceu o namorado. "Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos. A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos”, disse.

Duda também comentou sobre a sua relação com os sogros famosos Angélicae Luciano Huck. "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá”.

Além de Benício, de 16 anos, os apresentadores também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12.