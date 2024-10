Angélica revela que os filhos reagiram mal após revelar detalhes de sua intimidade

Angélica confessa que os filhos não gostaram de vê-la expor detalhes de sua intimidade e revela motivo para abordar temas mais polêmicos

Angélica tem se dedicado a debater assuntos frequentemente considerados tabus em seus novos projetos, como o etarismo e o protagonismo feminino. Desde então, a apresentadora revelou que foi alvo de críticas devido à nova abordagem, inclusive, incomodou os filhos. No entanto, ela fez questão de rebater os comentários no ‘Sem Censura’, da TV Brasil.

Com diversos projetos à vista, Angélica aproveitou a passagem do tempo para se tornar uma das porta-vozes na luta contra o preconceito etário e também machismo. Inclusive, para celebrar seus 50 anos, ela participou de um projeto especial, onde recebeu várias celebridades em sua casa para discutir temas considerados polêmicos e mais íntimos.

No entanto, a esposa de Luciano Huck contou que foi alvo de críticas e que as pessoas se assustaram quando ela mudou seu posicionamento: "Quando comecei a me colocar com assuntos que são tabus, deu uma assustada. As pessoas julgam, mas não me incomodo com isso, porque acho importante, eu, Angélica, falar”, ela defendeu seu posicionamento.

“Continuo sendo família, tendo meus filhos, com várias regras como mãe, mas acredito muito que o diálogo e a informação são fundamentais", disse a apresentadora, que contou que os filhos também não gostaram de vê-la expor detalhes de sua intimidade, como o uso de vibradores. Aliás, a loira revelou que questionou os herdeiros.

“Teve um incômodo dos meus filhos quando falei de vibrador, rolou um ciúme. Aí perguntei, meio psicanalista: 'Por que não podemos falar sobre isso?'", Angélica deu risada ao revelar a conversa inusitada e contou que tenta abordar os temas para ajudar outras mulheres: "Aspessoas não precisam gostar de mim, mas contra aquilo que é bom para mulheres", disse.

“Acho que tudo que é de verdade é certo. Não faço isso para lacrar ou sair em jornal. Muito pelo contrário, estou falando porque acredito. Se eu não usar minha voz para falar, não faz sentido o que estou fazendo. Acho que empodera outras mulheres", disse a esposa de Luciano Huck, com quem tem três filhos, Joaquim, de 19 anos, Benício, 16, e Eva, 11.

