Filho de Sandy e Lucas Lima surge em momento de diversão com o pai

Ele cresceu! Filho de Sandy e Lucas Lima, Theo faz rara aparição em video durante brincadeira com o pai na noite de domingo, 6

Filho de Sandy e Lucas Lima, Theo, de 10 anos, roubou a cena ao fazer uma rara aparição nas redes sociais no último final de semana. O pai dele mostrou um vídeo de quando estava brincando com o filho no quintal de casa.

Nas imagens, Theo mostrou o quanto já cresceu ao aparecer ‘grandão' enquanto jogava vôlei com o pai na noite de domingo, 6. Os dois apareceram se divertindo na casa de Lucas Lima em Campinas, no interior de São Paulo.

Vale lembrar que Theo se divide entre as casas da mãe e do pai desde que os dois se separaram em 2023. Para preservar a privacidade do garoto, Sandy e Lucas não mostram o rosto do filho publicamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

O cantor e músico Lucas Lima mostra vídeo com o filho, Theo, fruto do antigo relacionamento com Sandy. pic.twitter.com/SEaw4SxsqW — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 7, 2025

Sandy curtiu as férias de janeiro com o filho

A cantora Sandy encantou ao mostrar fotos de como foram suas férias na Flórida, Estados Unidos. Ela foi visitar os parques de diversões da Disney na região de Orlando junto com sua família. Em meio às fotos, a artista mostrou uma imagem rara de seu filho, Theo, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima.

Na foto, mãe e filho posaram de costas enquanto admiravam o Castelo da Cinderela em um dos parques. Inclusive, ela mostrou que o filho já está enorme e quase alcançando a altura da mãe.

“Dias mágicos para terminar de encher o tanque de amor e alegria antes de mergulhar de vez em 2025”, disse ela na legenda.