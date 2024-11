Ana Paula Siebert mostra tabela que faz para a filha lidar com sua ausência

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert mostra tabela que faz com Vicky Justus para a menina não sofrer tanto quando viaja; veja

Fazendo viagens com frequência a trabalho ou até para curtir com o marido, o empresário Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert mostrou em sua rede social como faz para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, não ficar tão ansiosa com sua ausência.

A loira então compartilhou em seus stories que faz uma tabela com a herdeira para a garota ter um controle e uma noção do tempo. Dessa maneira, Vicky Justus vai marcando quantos dias faltam para ver a mãe novamente. A folha é grudada em seu closet e a caçula do empresário pega uma canetinha para fazer as anotações.

"A tabela que a gente faz pra Vicky saber os dias que a mamãe tá fora, aí todo dia de manhã que ela vai se arrumar pra ir pra escola, ela risca um quadradinho", contou a famosa. "Desde que eu comecei a fazer isso, a Vicky fica menos ansiosa. Ela tem noção e consegue mensurar os dias que estarei fora", comentou sobre o ponto positivo.

É bom lembrar que a filha de Ana Paula Siebert com Roberto Roberto Justus está na escola de Rafaella Justus e das sobrinhas, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus. Aos quatro anos, a menina teve um aprendizado em seu início na instituição e a mãe compartilhou a conquista dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e filha usam looks de quase R$ 50 mil para viagem

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, não brinca na hora de montar seus looks e os da filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. Mais uma vez, a loira surpreendeu com seu estilo caro e elegante ao montar uma produção combinando com a herdeira para viajar para a Bahia.

Recentemente, momentos antes de embarcar no jatinho particular para a viagem com o esposo e a menina, Ana Paula Siebert exibiu os detalhes de seu look e impressionou com as peças de grife, estampadas e de cor amarela.

Repetindo a calça que usou no Dia dos Pais, que custa R$ 10.750, a influenciadora deu um novo visual para a roupa ao colocá-la com uma regata branca e um lenço da mesma estampa. O acessório é avaliado em torno de R$ 4.970. Já nas mãos, ela colocou uma bolsa de outra grife e que vale R$ 16.864. Nos pés, o tamanco de uma outra marca de luxo pode passar o valor de R$ 6 mil. Saiba todos os detalhes aqui!

Leia também: Ana Paula Siebert faz festa de aniversário para boneca da filha