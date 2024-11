João Hadad lamenta morte de Luana Andrade: 'Amor verdadeiro'

Um ano após a morte de Luana Andrade, João Hadad lamenta partida da amada com vídeo emocionante e texto reflexivo; confira

O vice campeão de A Grande Conquista 2 João Hadad emocionou ao lamentar um ano da morte da até então noiva Luana Andrade. Nesta quinta-feira, 07, o influenciador digital postou um vídeo com fotos deles e fez um texto reflexivo sobre a partida da amada, que tinha 29 anos.

Relembrando momentos especiais que tiveram, João Hadad falou sobre ter se despedido da moça no dia sete de novembro logo após ela ter passado por uma cirurgia de lipoaspiração nas pernas por se incomodar com o lipedema.

"Foi no dia 7 de novembro de 2023 que eu me despedi da Lu, e também deixei ali uma versão minha que custou a entender os porquês da vida. Ela que me ensinou tanto sobre fé, no seu último dia nesse plano me deu mais uma lição das mais difíceis, que era justamente ressignificar a sua partida", começou dizendo.



"Depois de muito encarar a dor de frente, hoje eu digo que sou um cara de sorte por ter tido a oportunidade de viver um amor verdadeiro, daqueles que você acha que nunca vai viver, até que encontra e é intenso em cada segundo. Foi assim o meu relacionamento com a Lu, e eu nunca vou me esquecer de nós dois. Até porque, ela faz parte de mim! Sempre", escreveu.

João Hadad continuou a declaração: "Ela deixou a gente por aqui, e eu precisei entender o seu recado. Amadureci, fiquei mais forte, evolui, aprendi a conviver com o vazio e com a saudade que nunca vai passar, e entendi que mesmo que os nossos caminhos estejam em direções diferentes agora, ela sempre irá se fazer presente na minha vida, nos detalhes".



"Faz um ano que entendi, da forma mais dolorosa possível, que todo dia pode ser o último. Que todo abraço pode ser o último. Que a gente precisa viver da melhor maneira cada segundo, e agradecer por cada dia. Princesa, de onde estiver, receba minhas palavras e orações, continue guiando a mim e a sua família, que agora se tornou a minha também. E obrigado por ter me permitido viver o amor mais puro e leve dessa vida. Muita luz", mostrou todo seu amor.

Nos comentários, a mãe de Luana Andrade, Luciana Andrade, reagiu ao ver a homenagem do noivo de sua filha. "Eh João! Minha filha te escolheu e sei que ela te escolheria mil vezes, amor lindo de vocês que foi eternizado, peço a Deus todos os dias para te abençoar te proteger da maldade escondida de bem e que você possa ter ao seu lado uma pessoa que te faça muito feliz, eu amo você, seu jeito generoso e sem maldade, uma ser de muita Luz. Eu e a Luana tínhamos muitas conversas e saiba que você foi muito amado por ela. E agora ela quer ver nossos sonhos realizados e que continuemos, filha enquanto eu viver vou cuidar e estar perto do João! Filha te amo, te vivo", falou ela.

Vale lembrar que a influenciadora era assistente de palco do Domingo Legal e participou com o noivo do Power Couple, da Record TV. Antes do reality de casal, João Hadad integrou o do De Férias com o Ex, reality da MTV. Os dois tinham muitos gostos em comum: além de viagens, ambos eram vistos sempre juntinhos malhando e cuidando do corpo.

