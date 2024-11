Mania de Você: Dhu encontra um novo amor. Saiba quem é!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Dhu dará mais um passo em sua nova vida e encontrará um amor verdadeiro

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Dhu (Ivy Souza) vai encontrar um novo amor. Em uma mudança radical de vida, ela saiu de casa e se separou do marido. Com isso, ela vai abrir para uma nova história de amor em seu novo emprego.

Nas cenas, de acordo com o Jornal Extra, Dhu vai conhecer o pescador Wagner (Bruno Quixotte) e ele ficará encantado por ela. Porém, ela vai tentar resistir ao contato dele.

Ela diz que existe uma diferença de idade entre eles e que ela já é até avó. Porém, ele não desiste e conta com a ajuda de Michele (Alanis Guillen) para marcar um encontro com Dhu. Os dois vão juntos em um bar e já chegam no local de braços dados, tanto que Edmilson (Érico Brás), ex-marido dela, vê a cena e fica com ciúmes.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 11 a 16 de novembro:

Capítulo 55 - Segunda-feira, 11 de novembro

Mavi e Luma convencem Viola a participar do prêmio de gastronomia, e Rudá desconfia. Hugo e Diana discutem por causa de Volney e Iarlei. Berta e Sirlei passeiam pelo calçadão de Copacabana. Viola expulsa Luma do restaurante e avisa que não quer mais vê-la. Mavi garante a Luma que Viola e Rudá não ficarão juntos.

Capítulo 56 - Terça-feira, 12 de novembro

Mavi pensa em um plano para separar Viola e Rudá, e Robson o ajuda. Fátima decide investir no negócio de Diana. Viola sente falta do seu caderno de receitas. Rudá se assusta ao ver o noticiário mencionando Viola. Viola é surpreendida por repórteres na entrada da festa de premiação do Violeta. Viola reage às atitudes de Luma e Mavi.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 13 de novembro

Moema exige que Nahum convença Mavi a falar a verdade. Marcel ajuda Viola, que compartilha sua preocupação com o pai sobre as notícias a seu respeito. Ísis sabota a bebida de Leidi. Luma envia uma mensagem para Rudá. Mavi faz uma proposta a Viola. Rudá é perseguido pela polícia.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 14 de novembro

Rudá fica encurralado. Marcel se assusta quando Viola lhe conta sobre as maldades que Mavi e Luma são capazes de fazer. Michele aceita trabalhar na casa de Daniel. Tomás flagra Sirlei e Leidi no quarto de Berta. Evelyn repreende os pais. Viola é assaltada, e, ao reagir, se machuca e desmaia.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 15 de novembro

Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

Capítulo 60 - Sábado, 16 de novembro

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.

