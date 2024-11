Antonio Fagundes opina sobre remakes de novelas clássicas: 'Um grande risco'

O ator Antonio Fagundes comentou sobre a onda de remakes de novelas e revelou se aceitaria convite para refazer 'O Rei do Gado'

O ator Antonio Fagundes, dono de uma longa carreira artística, falou abertamente sobre remakes de novelas clássicas da teledramaturgia brasileira. Em entrevista ao programa 'Al Tabet', do Canal UOL, o artista contou o que pensa a respeito das releituras, que ganharam as telinhas nos últimos anos.

Sincero, Antonio não escondeu o receio em resgatar histórias já apresentadas ao público anteriormente. De acordo com o veterano, remakes de tramas mais antigas que já se 'perderam' em acervos são bastante válidas, uma vez que grande parte dos telespectadores ainda não conhecem a dramatização.

No entanto, para Fagundes, releituras de novelas mais recentes acabam sendo um risco para autores que aceitam reescrever as histórias. Apesar da opinião pessoal, o ator ressaltou que entende a necessidade da indústria em resgatar folhetins para adaptá-los nos dias atuais.

"Eu entendo, por um lado, a vontade de usar um material que já tem nome. Você não tem que divulgar muito. Você fala ‘Renascer’ e todo mundo já sabe o que é, já viu a novela icônica da TV Globo [em 1993]. Eu entendo também uma vontade de voltar naquela novela de 20, 30 anos atrás, assuntos que você não discutiria antes, e agora são oportunos. Eu entendo que já tem um produto bem acabado", explicou Antonio Fagundes.

"Mas, entendo também, que pode ser um grande risco. Principalmente se o produto que você está refazendo fez muito sucesso. As pessoas falam: ‘mas Pantanal, por exemplo, se enquadra nisso aí’. Mas ‘Pantanal’ você não tem referências, foi feita em outra emissora, você não tem acesso a esse produto, então vai ser sempre uma novela nova. Agora, se você faz uma novela que, apertando um botãozinho você consegue ver como foi feita a anterior, você está correndo risco", continuou ele.

A primeira versão de 'Pantanal' mencionada por Fagundes foi exibida originalmente em 1990 na extinta Manchete. Em 2022, a TV Globo realizou um remake do folhetim, com adaptação de Bruno Luperi - mesmo autor do remake de 'Renascer'.

Por fim, ao ser questionado se aceitaria um convite para participar de um possível remake de 'O Rei do Gado' (1996), Antonio Fagundes, protagonista do folhetim, negou e ressaltou seu desejo de atuar em novas tramas. "Eu preferia fazer outra novela. Vamos criar um outro rei", brincou o ator.

Por que Antonio Fagundes não renovou o contrato com a Globo?

O ator Antonio Fagundes encerrou seu contrato com a TV Globo em 2022, após permanecer na emissora por 44 anos. Ao longo da entrevista no 'Al Tabet', do Canal UOL, o artista abriu o jogo e revelou o motivo de não ter renovado o acordo profissional.

Segundo Antonio, uma cláusula imposta no documento o impediu de assinar a renovação do contrato; confira detalhes!