Morte de bailarina de Claudia Leitte e reencontro entre Xuxa e Luciano Szafir marcam semana

Últimos dias foram agitados no mundo de famosos como Claudia Leitte, Xuxa e Luciano Szafir; confira abaixo o resumo da semana da CARAS Brasil!

A semana foi bastante agitada para celebridades como Claudia Leitte(44), Xuxa Meneghel(61) e Luciano Szafir(55). Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo com os acontecimentos mais marcantes dos últimos sete dias. Confira a seguir!

O domingo, 3, começou com a triste notícia da morte da bailarina Isabella Oliveira aos 21 anos. A artista integrava o balé da cantora Claudia Leitte , que, no dia, usou as redes sociais para lamentar o acontecido. A jovem morreu no sábado, 2, após sofrer uma parada cardíaca enquanto participada de um ensaio no estúdio de dança.

A segunda-feira, 4, também foi marcada por um acontecimento doloroso: a morte do cantor Agnaldo Rayol. O ícone da música brasileira sofreu uma queda em seu apartamento, no bairro de Santana, em São Paulo, e não resistiu, morrendo aos 86 anos. Fãs e celebridades lamentaram o acontecimento, como o apresentador Geraldo Luís(43) fez, em entrevista à CARAS Brasil.

Já a terça-feira, 5, trouxe um momento emocionante para o mundo dos famosos. Sasha Meneghel (26) inaugurou a primeira loja física da Mondepars, sua grife de roupas, e reuniu amigos e familiares para o momento especial. Dentre os convidados estavam os pais da estilista, Xuxa e Luciano Szafir, que chamaram atenção do público ao surgirem juntos.

Foto: AgNews

No entanto, na quarta-feira, 6, outra triste notícia abalou o universo das celebridades. Sabrina Sato(43) perdeu o bebê fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes(27), na 11ª semana da gestação. A apresentadora, que é mãe de Zoe(5), deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na terça-feira, e a instituição anunciou o acontecido no dia seguinte.

"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira", diz o comunicado. Procuradas pela CARAS Brasil, as equipes da apresentadora e de Nicolas Prattes afirmaram que não pretendem se pronunciar sobre o momento.

Já nesta quinta-feira, 7, a sétima roça de A Fazenda 16(RecordTV) chegou ao fim com a eliminação de Zé Love(37). O resultado contrariou a opinião dos leitores da CARAS Brasil, que, de acordo com os resultados parciais da enquete, preferiam que Flor Fernandez(60) deixasse a competição.

A sexta-feira, 8, começou marcando o aniversário do ator Herson Capri (73). Apesar de ser discreto quanto à vida pessoal nas redes sociais, o artista é celebrado pela CARAS Brasil, que preparou um texto recordando sua extensa trajetória no mundo das artes. Confira aqui!

