Deborah Evelyn presta homenagem ao marido, falecido em 2023: 'Sinto sua falta'

A atriz Deborah Evelyn resgatou momentos raros e especiais em uma homenagem ao marido, Detlev Schneider, que morreu há um ano

A atriz Deborah Evelyn usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma homenagem emocionante ao marido, o alemão Detlev Schneider, falecido em 2023 vítima de um câncer. Em seu Instagram oficial, a artista publicou um vídeo com diversos momentos especiais vividos ao lado do companheiro e falou sobre a saudade que sente dele.

"Meu amor. Eu sinto tanto sua falta", escreveu Deborah na legenda da publicação. Nos registros resgatados pela famosa, Detlev aparece celebrando alguns aniversários com familiares e amigos próximos.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens de conforto à atriz. "A história do amor de vocês me inspira muito", declarou a atriz Julia Rabello. "Quando amor é verdadeiro nunca acaba, que Deus conforte seu coração", disse uma internauta. "Saudade sempre será o amor que ficou… forças", desejou outra.

Os dois estavam juntos há cerca de 10 anos e viviam uma relação discreta e à distância, uma vez que o arquiteto morava em Nuremberg, na Alemanha. O casal oficializou a união em 2014 com a presença de Luiza Carvalho, filha da atriz, fruto de seu antigo casamento com o diretor de TV Denis Carvalho.

Em agosto deste ano, Deborah Evelyn publicou uma linda homenagem ao companheiro. "Um ano… e a saudade só aumenta, saudade, saudade, saudade… A falta que você me faz todos os dias, a dor no peito…", escreveu a artista, que completou o texto com uma frase em alemão: "Ich liebe dich für ewig mein Schatz (Eu te amo para sempre, meu tesouro)".

Confira a homenagem de Deborah Evelyn para o marido:

Deborah Evelyn fala sobre maturidade

Sempre em movimento, com 40 anos de carreira recém completados, a atriz Deborah Evelyn (58) quer se manter dessa forma: curiosa e empolgada com cada novo desafio em sua trajetória. Mesmo com esse desejo, a artista avalia que o cenário audiovisual ainda é bastante etarista.

