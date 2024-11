Sthefany Brito encanta ao mostrar o filho em sua grande festa: 'Emociono'

Após filho curtir sua grande festa de quatro anos, Sthefany Brito encanta ao exibir fotos de Enrico em seu evento temático; veja

O filho de Sthefany Brito com o empresário Igor Raschkovsky comemorou seu aniversário de quatro anos com uma grande festa em um buffet. Após alguns dias do evento, a atriz compartilhou cliques do primogênito, Enrico, curtindo seu dia especial.

Vestido com uma macacão de piloto de carro, já que o tema foi de carrinhos de brinquedo, o primogênito surgiu radiante se divertindo na festa. Nos brinquedos e com pinturas, Enrico apareceu feliz com sua comemoração e a mãe usou os registros marcantes para se declarar.

"E num piscar de olhos meu primeiro amor fez 4 anos! 4 anos do maior amor do mundo, um amor incondicional e avassalador! Eu nunca vou cansar de perguntar: “Sabia que eu te amo?” e nunca vou cansar de agradecer a Deus a benção de ser sua mãe! É um privilégio ver você crescendo, descobrindo o mundo e encarando seus medos de frente!", escreveu.

"Eu me emociono com cada pequena conquista, como por exemplo cada mergulho na piscina, coisa que você morria de medo! A mamãe, o papai, seu irmão, seus avós e toda nossa família estará sempre segurando sua mão, te encorajando e vibrando por você! Você é tão amado meu filho! Te amo mais do que qualquer coisa que existe nesse universo! Faço tudo por esse sorrisinho no seu rosto", declarou-se.

Além de Enrico, Sthefany Brito e o marido são pais de Vicenzo, de apenas um mês de vida, e que ficou pouco tempo na festa, voltando para casa. Ainda na última semana, a atriz fez uma declaração emocionante no aniversário da mãe e falou sobre um momento tenso em que recebeu a ajuda dela.

Sthefany Brito conta reação dramática do filho ao conhecer o irmão

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar alguns registros do encontro de seu primogênito, Antonio Enrico, de 3 anos, com o irmão recém-nascido, o pequeno Vicenzo. Apesar do vídeo cheio de fofura, o encontro não foi apenas "flores", pelo contrário, o herdeiro mais velho teve um episódio de ciúmes.

A famosa então contou que a reação de Enrico não foi das melhores ao perceber que agora tem um irmão. A mamãe de segunda viagem revelou que ele até jogou objetos do quarto ao ficar irritado com a situação e que até pediu para mamar no peito como o bebê.

"Foi mais um caos, mais uma crise de ciúmes, não queria que minha mãe segurasse o Vicenzo, queria que colocasse ele no berço, aí ele subiu no berço, mas enfim aí depois o Igor conseguiu levar ele um pouco pra rua, pra passear... Foi muita informação", disse.

