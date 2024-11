Mavie: Bruna Biancardi expõe preocupação na véspera da festa: 'Não queremos'

O jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora digital Bruna Biancardi já estão no Brasil com a filha, Mavie, de um ano

O jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora digital Bruna Biancardi já estão no Brasil com a filha, Mavie, de um ano, para o festão de 1 ano que estão preparando para a herdeira no próximo sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, 8, a modelo se mostrou preocupada com as chuvas na região.

Nos stories do Instagram, ela gravou o mau tempo do Rio de Janeiro. "Já pode chover tudo hoje, tá? Porque amanhã não queremos chuva por aqui", escreveu a modelo no story. De acordo com informações do portal Climatempo, a previsão do tempo para Mangaratiba é máxima de 25ºC, mínima de 18ºC, e previsão de chuva para a manhã e início da tarde.

Story de Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Saiba detalhes da festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

De acordo com informações do portal Leo Dias, entre os artistas confirmados para a comemoração estão a cantora Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho. E a programação já foi definida: Mari Fernandes se apresenta às 15h; Mumuzinho às 19h30; e Rogerinho às 22h30.

A segunda comemoração de aniversário de 1 ano de Mavie reunirá amigos e familiares que não puderam marcar presença na primeira parte da celebração, que foi realizada em um resort de luxo na costa ocidental da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro - data em que a pequena veio ao mundo.

Vale lembrar que a demora para a segunda parte da comemoração se deu por conta dos compromissos profissionais de Neymar com o Al-Hilal, time onde ele joga atualmente.

Em seu retorno ao Brasil, a menina usou um conjunto de moletom cinza com estampa de um coelhinho e um calçado confortável. Veja a foto!

