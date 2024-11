Gabi Brandt faz alerta após filho passar por cirurgia: 'Observar muito bem'

A influenciadora digital Gabi Brandt deu detalhes da cirurgia que um dos seus filhos, Davi, de cinco anos, precisou passar recentemente

A influenciadora digital Gabi Brandt usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para dar detalhes da cirurgia que um dos seus filhos, Davi, de cinco anos, precisou passar recentemente. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela contou que o pequeno corrigiu uma deficiência auditiva e fez um alerta aos seguidores que têm filhos.

"Desde muito pequeno, quando o Davi ficava doente era otite. Em janeiro de 2023, o médico pediu pra levarmos no otorrino e foi constatado que ele tinha um aumento muito grande das amídalas e da adenoide. Ele tinha respiração bucal e roncava bastante à noite. Decidimos fazer uma cirurgia pra remover esses dois. A cirurgia correu superbem e a recuperação foi maravilhosa", iniciou ela.

"Em junho deste ano, comecei a reparar que ele estava desatento. Falávamos e ele não nos ouvia, tínhamos que repetir as coisas, ele estava no mundinho dele e percebi que tinha algo errado. Voltamos ao otorrino e descobrimos que ele estava com uma perda significativa de audição nos dois ouvidos devido a uma otite média secretora, que é um acúmulo de secreção no lado de dentro do tímpano. Então por conta da secreção o tímpano não vibrava e ele não escutava. Essa era a má notícia. A boa é que era reversível", disse a influenciadora.

Em seguida, ela contou que tentou alguns tratamentos, mas ainda foi preciso realizar a cirurgia. "Fizemos tratamento com antibióticos, corticoide e sprays nasais. Não saiu a secreção, por isso tivemos que operar. A adenoide também cresceu, o que não é comum. Decidimos fazer a cirurgia em novembro. Ele drenou a secreção dos dois ouvidos e colocou o que aconhecemos popularmente como carretel, que são dois tubos de ventilação nos ouvidos, além de ter tirado um pedaço da adenoide".

Segundo Gabi, o filho está se recuperando bem e a audição já apresentou sinais de melhora. "O intuito do meu vídeo é falar para vocês observarem o comportamento da criança. Muitas vezes pensamos que é da personalidade, mas às vezes pode ser que ela não esteja escutando bem. Se eu pudesse dar um conselho, diria para realizar uma audiometria anual para verificar se está tudo certo, porque nessa idade é muito comum ter uma otite silenciosa, o que pode levar à perda auditiva e atrapalhar o desenvolvimento. Então a gente tem que observar muito bem", encerrou.

Vale lembrar que ela também é mãe de Henri, de três, e Beni, de um aninho, frutos do seu relacionamento com Saulo Poncio.

Veja o vídeo: