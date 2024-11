Graciele Lacerda reflete mudança no corpo durante gravidez: 'Estou me amando'

Grávida da primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda fez uma análise de seu corpo sarado antes da gestação

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, ela não esconde o quanto tem aproveitado cada momento da gestação que, em breve, já se aproxima da reta final.

Bastante ativa nas redes sociais, Graciele incluiu o tema maternidade em suas conversas diárias com os seguidores. Na tarde de quinta-feira, 7, durante um bate-papo descontraído com o público, a esposa de Zezé Di Camargo revelou que não consegue se reconhecer com o antigo físico sarado.

Por meio de seus stories no Instagram, a mamãe de primeira viagem contou que está amando a mudança em seu corpo. "Muito engraçado, né? Estava olhando umas fotos minhas antigas, magrinha, com o abdômen bonitinho, saradinha, malhada... eu não me enxergo desse jeito", brincou ela.

"Me acostumei tanto assim, barrigudinha, gravidinha, e estou me amando tanto assim que me olho antes e acho estranho", continuou Graciele Lacerda. Em seguida, a influenciadora explicou que, provavelmente, também mudará a percepção após o nascimento de Clara.

"Sei que quando voltar para o meu corpo vou olhar para as minhas fotos de grávida e achar estranho. Engraçado, né?!", analisou a famosa, por fim. Vale lembrar que a herdeira caçula do cantor sertanejo tem previsão para chegar ao mundo em janeiro de 2025.

