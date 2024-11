Bárbara Evans se derrete em cliques inéditos com os filhos: 'Amo vocês'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com os três filhos

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Monique Evans posou sorridente com os herdeiros no colo. Na primeira imagem, Bárbara aparece segurando a primogênita, Ayla, de dois anos, e depois os gêmeos, Álvaro e Antônio, de 11 meses.

Para o momento com as três crianças, a modelo surgiu usando um look todo vermelho. Já Ayla estava com um vestido azul e um tênis e os gêmeos com uma camiseta branca e bermuda. Ao dividir as imagens, a mamãe se declarou. "Meu domingo perfeito. Amo vocês, meus filhos!", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Álvaro e Antônio completaram 11 meses no dia 27 de outubro e para comemorar a data especial, Bárbara Evans realizou um novo ensaio fotográfico dos gêmeos. Para as fotos, os herdeiros aparecem com looks iguais, enquanto brincam em um cavalinho de balanço. "11 Meses dos nossos amores. Mamãe e papai amam muito vocês. Obrigada por todo aprendizado", disse ela ao postar as imagens.

Bárbara Evans rebate críticas sobre maternidade

Recentemente, Bárbara Evans decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e dentre as perguntas, alguns internautas mandaram críticas.

"Parece que você se preocupa mais com você do que com seus filhos. Claro, tem babá", mandou um usuário. Ao ver a mensagem, a modelo logo rebateu. "Não fala coisa que você não sabe, pelo amor de Deus. Graças a Deus tenho uma cabeça boa pra ler esse tipo de coisa. Me cuido sim. E não me arrependo disso não. Sou uma mãe maravilhosa e tenho muito orgulho de mim", disparou ela. Saiba mais!

