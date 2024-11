Daniella Cicarelli exibe a barriga trincada e arranca elogios dos fãs

A barriga trincada de Daniella Cicarelli rouba a cena em novas fotos dela antes de surfe na praia e os fãs fazem vários elogios

A modelo Daniella Cicarelli ostentou sua beleza impecável ao compartilhar novas fotos nas redes sociais antes de um dia de surfe na praia. A beldade apareceu só de biquíni estilo fio-dental e deixou sua barriga trincada à mostra, além das pernas torneadas.

“Dia de surfe no meu lugar preferido. A última foto tem até um sorriso do fotógrafo surfista”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para a musa. “Linda, gata e trabalhada no músculo”, afirmou. “Corpo lindo demais”, declarou outro. “Que maravilhosa”, disse mais um. “Perfeita”, declarou outro.

Porém, um seguidor criticou Daniella ao dizer: “Já foi linda”. Ao ver este comentário, ela respondeu: “É verdade, hoje eu estou um pouco fora de forma, mas prometo que vou melhorar”.

O marido de Daniella Cicarelli

A apresentadora Daniella Cicarelli encantou ao mostrar alguns cliques de sua intimidade com o marido. Discreta com sua vida pessoal, a famosa postou registros da viagem que fez com o empresário Guilherme Menge na Itália.

Muito elegante, Daniella Cicarelli apareceu de vestido preto para um jantar e em outros momentos com roupa esportiva, já que ela e o companheiro adoram praticar esporte.

"Dias italianos. Do nosso albinho de fotos para vocês", escreveu a artista ao abrir a intimidade e mostrar um pouco de sua vida com os seguidores. Nos comentários, Guilherme se declarou para a mulher. "Idemo! Te amo. Companheira de vida. Occhio alla strada", falou o empresário em italiano.

Do casamento atual, Daniella Cicarelli não tem filhos. Ela é mãe de uma garota, Ana Beatriz, de 10 anos, é fruto do casamento anterior da modelo com Frederico Schiliró. Desde 2018, a famosa está com Guilherme Menge.

