Orgulhosa de Sasha, Xuxa apoia grife da filha: 'Ela não irá parar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Xuxa Meneghel ainda celebrou o lançamento da primeira loja física da Mondepars, marca de sua filha, Sasha

Xuxa Meneghel(61) não esconde o orgulho que sente da trajetória da filha, Sasha (26). A estilista lançou sua grife neste ano e, na última terça-feira, 5, inaugurou a primeira loja física da Mondepars, no JK Iguatemi, shopping de luxo em São Paulo. Para a apresentadora, esse é só o começo.

"Sempre soube a filha que tenho e sempre acreditei no seu potencial, mas, agora eu creio que as pessoas saberão cada vez mais. Ela não irá parar, ela tem uma vida inteira pra criar, fazer e dar o seu melhor e eu espero estar por perto pra babar e aplaudir", assegura Xuxa à CARAS Brasil.

A noite especial contou com presença de nomes como Luciano Szafir(55), Ticiane Pinheiro (48), Taís Araújo (45), Jão (30), Isa Scherer (28), Bruna Marquezine (29), Gkay (31), Junno Andrade (61), João Guilherme (22) e João Lucas (25), o marido de Sasha.

O espaço físico da grife fica na Zona Sul da capital paulista. Além do lançamento da loja, a Mondepars também estreou uma nova coleção, intitulada Meu Primeiro Verão. De acordo com a estilista, as novas peças vão contar uma história e dialogar com o comportamento do brasileiro.

"Felicidade dupla em vê-la feliz e realizada, traçando seus próprios caminhos, com muito profissionalismo, com muita garra e amor no que está fazendo, isso me enche de orgulho", completa Xuxa, rasgando elogios à filha.

Sasha fez o curso de moda da The New School Parsons, em Nova York, uma das mais conceituadas no mundo. No ano seguinte após a matrícula, já fez seu primeiro trabalho na área ao assinar uma coleção de roupas para a Coca-Cola em um desfile no SPFW. A estilista se formou em 2019 e, neste ano, lançou sua grife própria.

