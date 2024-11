Ana Hickmann choca ao falar sobre o ex-marido: ‘Não parou’

Separada há um ano, Ana Hickmann surpreende ao responder pergunta sobre sua relação com o ex-marido após disputas

A apresentadora Ana Hickmann voltou a falar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, em uma breve declaração nas redes sociais. A estrela gravou um vídeo para responder perguntas dos fãs e foi questionada sobre sua relação com o ex-marido após a separação. Então, ela surpreendeu com sua resposta.

Um fã perguntou: “O pai do seu filho parou de te perturbar? Meu ex-marido demorou 10 anos para melhorar”. Com isso, Ana disse: “10 anos? Deus que me perdoe. Não, não parou de me perturbar, não vejo a hora. Mas dez anos, gente? Eu sei que falamos que vamos até o inferno pelos nossos filhos, mas perturbação de ex assim… Não, não aguento. Haja saúde para isso”.

Ana e Alexandre se separaram em novembro de 2023 após uma briga na mansão deles. Eles estavam juntos há 25 anos e tiveram um filho, de 10 anos.

Ainda na conversa com os fãs, a apresentadora comentou sobre a vida após o fim do casamento. "Foi um tsunami, mas, com isso tudo, redescobri algumas coisas na minha vida. O que aconteceu comigo nenhuma pessoa estaria preparada para enfrentar. Redescobri que a mulher dos desafios lá de trás estava adormecida. Ela voltou. Descobri o quanto sou resiliente, forte e o quanto a vida ainda tem coisas boas para me mostrar. A reorganização não está finalizada, mas está um pouco melhor. Tive muitas surpresas ao longo do ano, muito desagradáveis e difíceis. Que não foram da minha responsabilidade, mas se tornaram. Hoje, sou administradora de todas as minhas marcas, empresas, do meu filho... Cuido de tudo sozinha, financeiramente e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso", afirmou.

Casamento e possível gravidez

Atualmente, Ana está noiva de Edu Guedes e contou que o casamento está praticamente planejado, mas ainda não tem uma data exata para acontecer. "O casamento a gente já marcou, já mudou, já foi e voltou... A gente tinha marcado uma data muito significativa, mas daí a gente chegou a conclusão que o lugar que a gente quer onde o casamento aconteça não está pronto. A gente está construindo esse lugar. E marcou para o ano que vem, mas a gente não sabe exatamente o dia, mas já sei quem vai fazer o meu vestido, o terno dele, o buffet, os padrinhos, a decoração... Já sei até a hora que vai acontecer, mas não tenho a data ainda".

A famosa também revelou que engordou 12kg e fica triste com os rumores de gravidez, já que ela tem muito desejo de engravidar novamente. "Gente, não estou grávida. Estou muito acima do meu peso. Está sendo muito cruel essa cobrança. Quer dizer que eu não tenho direito de aumentar o meu peso? Se eu aumentar o peso estou grávida? Sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez. Lá atrás eu contei esse desejo. Foi uma sacada para quem estava comigo e fez de tudo para isso nunca acontecer. Mas Deus sabe o que faz e não aconteceu. Mas é um sonho que ainda existe dentro de mim. Ainda tenho o sonho de ser mãe e escutar isso o tempo todo dói e machuca. Eu começo a me cobrar porque não está acontecendo. Eu não tenho nada de errado, sou uma mulher saudável. Meu companheiro também hoje é super saudável. Então essa cobrança é muito chata".

