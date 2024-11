Poliana Rocha se derrete com recado dos netos, filhos de Zé Felipe e Virginia

Poliana Rocha recebeu um presente simbólico dos netos em sua recepção na mansão de Virginia e Zé Felipe, em Mangaratiba; veja

A influenciadora digital e jornalista Poliana Rocha está aproveitando alguns dias de descanso ao lado da família na casa de praia de Zé Felipe e Virginia Fonseca, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, o cantor Leonardo, ela desembarcou no local na manhã de segunda-feira, 4, e foi recebida com muito carinho.

Por meio de seus stories no Instagram, Poliana mostrou a recepção do casal na casa do filho e da nora. No registro compartilhado, ela revelou que os três netos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 2 meses, deixaram um recado especial no quarto dos avós.

Os pais do cantor Zé Felipe foram recebidos com dois vasos de flores belíssimas e um presente simbólico dos pequenos, que incluiu mensagens de boas-vindas e a marca das mãos e do pé dos netinhos feitos com tinta guache. "Sejam bem-vindos vovó Poli e vovô Léo, vamos ter uns dias juntos. Amo vocês, Maria Alice", diz a cartinha da primogênita de Virginia.

"Que coisa linda, gente! Fiquei muito feliz e emocionada", se derreteu Poliana Rocha ao exibir as lembrancinhas. Vale lembrar que a família reside em Goiânia, Goiás, e costuma passar uma temporada de descanso na mansão em Mangaratiba.

Poliana Rocha ganha recado dos netos - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha surpreende com chinelo diferente de quase R$ 4 mil

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção no domingo, 03, ao compartilhar um clique curtindo o dia ensolarado na piscina de sua mansão em Goiânia. Cheia de estilo e beleza, a mãe de Zé Felipe não passou despercebida na rede social e impressionou com seu look de banho.

Usando um biquíni branco e calça de crochê, a loira deixou sua barriga sarada à mostra e chocou com seu físico escultural. Além de sua beleza, outro ponto do clique se destacou: os chinelos diferentes que escolheu para o momento; confira detalhes!

Leia também: Poliana Rocha ganha bolsa de Virginia com preço de casa: 'A primeira'