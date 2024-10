Ana Paula Siebert se orgulha com aprendizado da filha na escola: 'Aprendeu'

Após algumas semanas em nova escola, Ana Paula Siebert se orgulha de aprendizado de sua filha com Roberto Justus e compartilha conquista de Vicky

A filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, pelo visto já se adaptou na escola da irmã, Rafaella Justus, e das sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus. Após algumas semanas na instituição, a pequena mostrou que aprendeu várias coisas inclusive a amarrar os sapatos.

Nesta quarta-feira, 02, ao chegar em casa a menina mostrou para a mãe a nova conquista. A influenciadora digital ficou toda contente com a novidade e a gravou mexendo no cadarço do tênis, que surgiu todo sujo após um dia de muita curtição no colégio.

"Chegou em casa toda feliz dizendo que aprendeu a amarrar o tênis!", contou a influencer sobre o aprendizado de sua herdeira.

Ainda em seus stories, nesta quarta-feira, 02, Ana Paula Siebert respondeu perguntas dos seguidores e revelou se recebe muitas cantadas na rede social. Casada com Roberto Justus desde 2015, a loira comentou que sua postura afasta bastante as "investidas".

Logo ao colocar Vicky Justus na nova escola, a influencer compartilhou sobre a adaptação e surpreendeu ao revelar onde comprou a mochila da menina. Acostumada com itens de grife, ela chamou a atenção com algo "comum'.

Ana Paula Siebert e filha usam looks de quase R$ 50 mil para viagem

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, não brinca na hora de montar seus looks e os da filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. Mais uma vez, a loira surpreendeu com seu estilo caro e elegante ao montar uma produção combinando com a herdeira para viajar para a Bahia.

Na quinta-feira, 26, momentos antes de embarcar no jatinho particular para a viagem com o esposo e a menina, Ana Paula Siebert exibiu os detalhes de seu look e impressionou com as peças de grife, estampadas e de cor amarela.

Repetindo a calça que usou no Dia dos Pais, que custa R$ 10.750, a influenciadora deu um novo visual para a roupa ao colocá-la com uma regata branca e um lenço da mesma estampa. O acessório é avaliado em torno de R$ 4.970. Já nas mãos, ela colocou uma bolsa de outra grife e que vale R$ 16.864. Nos pés, o tamanco de uma outra marca de luxo pode passar o valor de R$ 6 mil. Saiba todos os detalhes aqui!