Zé Felipe mostra momento fofo com a filha Maria Flor

O cantor Zé Felipe usou as suas redes sociais para compartilhar um momento super fofo ao lado da filha Maria Flor, de dois anos

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 27 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, o cantor é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um mês.

Nesta terça-feira, 5, o artista mostrou em sua conta no Instagram um momento super fofo com a filha do meio. Na foto, Zé Felipe aparece na frente de um computador mexendo, aparentemente, em um programa de edição de áudio.

Maria Flor estava sentada no colo do papai e com a mãozinha no teclado, demonstrando muito interesse pelo trabalho de Zé Felipe.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Estou sentindo que a Flor vai ser artista", escreveu uma internauta. "Ela produzindo o novo hit mamãe biuta", brincou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Crise no casamento

Na noite do último sábado, 2, Virginia Fonseca participou de mais um episódio de seu programa Sabadou no SBT. Durante uma dinâmica, a apresentadora foi questionada sobre a última briga que teve com o marido, Zé Felipe. Foi então que ela revelou que bloqueou o cantor e passou a se comunicar com ele exclusivamente pela assessoria após uma desavença.

Apesar de não revelar a data exata do “quebra-pau”, Virginia deixou entender que essa foi a briga mais recente com Zé Felipe. Durante o programa, ela explicou que a crise começou após ele descumprir um combinado: “A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido”, iniciou.

“Eu vou falar para vocês. Um dia antes eu falei para ele ‘Zé, nós amanhã vamos almoçar na casa dos seus pais’. Beleza, ok, tudo certo, combinamos. [Ele] Acordou cedo [no dia seguinte], e foi para Talismã Digital. Falei ‘Beleza, te espero para almoçar’. Estava esperando ele ou para a gente almoçar e ir para casa dos pais dele ou ir almoçar lá”, ela contou.

No entanto, Zé partiu para casa dos pais sem avisar Virginia: “Zé Felipe muda a rota e vai direto para a casa do pai dele. E tudo bem, se ele tivesse me avisado. Ele ficou 50 minutos para ir da Talismã Digital até a casa do pai dele. Ele teve 50 minutos para pegar o celular. Sabe o que ele fez? Ele não avisou”, a influenciadora relatou indignada.

“Eu esperando ele para almoçar, e ele já almoçando, e quem me avisou é que piora. Foi assessora dele”, Virginia contou que decidiu dar o troco no marido, que precisou se comunicar com ela através de sua assessora por duas semanas: “Agora acabou mesmo! O artista não pode mais falar com a esposa, é pela assessora agora que fala?”, disse.

Leia também: Poliana Rocha se derrete com recado dos netos, filhos de Zé Felipe e Virginia