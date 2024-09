Ana Paula Siebert e filha usam looks de quase R$ 50 mil para viagem; veja

Para viagem para Bahia em jatinho particular, Ana Paula Siebert e filha usam looks de grife combinando; veja quanto custou cada peça

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, não brinca na hora de montar seus looks e os da filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. Mais uma vez, a loira surpreendeu com seu estilo caro e elegante ao montar uma produção combinando com a herdeira para viajar para a Bahia.

Nesta quinta-feira, 26, momentos antes de embarcar no jatinho particular para a viagem com o esposo e a menina, Ana Paula Siebert exibiu os detalhes de seu look e impressionou com as peças de grife, estampadas e de cor amarela.

Repetindo a calça que usou no Dia dos Pais, que custa R$ 10.750, a influenciadora deu um novo visual para a roupa ao colocá-la com uma regata branca e um lenço da mesma estampa. O acessório é avaliado em torno de R$ 4.970. Já nas mãos, ela colocou uma bolsa de outra grife e que vale R$ 16.864. Nos pés, o tamanco de uma outra marca de luxo pode passar o valor de R$ 6 mil.

Vicky Justus também foi vestida com os itens parecidos com os da mãe. A pequena foi com um vestido de R$ 8.264 e uma tiara da mesma estampa amarela, avaliada em R$ 2.779. Somando tudo, sem contar relógio e joias, a dupla viajou com cerca de R$ 49 mil no corpo.

Apesar de gostar de itens de grife, exclusivos e caros, Ana Paula Siebert surpreendeu ao contar onde comprou a bolsa da escola da herdeira. Nos últimos dias, ela encantou ao exibir a pequena encontrando sua sobrinha, uma das gêmeas de Fabiana Justus, no colégio americano.

Veja detalhes do look de Ana Paula Siebert e Vicky Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert explica olhar inseguro da filha em ocasião especial

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, falou a participação de sua filha, Vicky Justus, de 4 anos, em um desfile de roupas infantis. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a carinha que a herdeira fez no momento importante.

Cheia de estilo e fofura, a menina apareceu desfilando com um pouco de vergonha e a loira explicou o que aconteceu. Ana Paula Siebert contou que Vicky estava um pouco insegura e que ficou emocionada ao ver o momento da herdeira sozinha na passarela. Saiba mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)