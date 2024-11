Fabiana Justus impressiona ao mostrar as filhas com o irmão: 'Trigêmeos'

Mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do bebê Luigi, Fabiana Justus impressiona ao exibir os três herdeiros juntos em clique fofo

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou ao postar nesta quinta-feira, 07, uma foto dos três filhos juntinhos no café da manhã. No registro, as herdeiras mais velhas , Chiara e Sienna, de 5 anos, que são gêmeas, apareceram dando carinho no irmão, o pequeno Luigi, de um ano.

Já prontas para irem para a escola, a mesma instituição onde Rafaella Justus, Manuella Pinheiro Tralli e Vicky Justus estudam, as garotas não deixaram de se despedir do bebê com um beijo na cabeça. O clique fofíssimo logo rendeu vários comentários na rede social da mãe.

"Meus 3 tesouros. A minha maior riqueza! Por vocês eu faço tudo. Obrigada Deus por me permitir estar aqui e criar essas 3 pessoas tão especiais", disse a herdeira de Roberto Justus sobre o trio. Nos comentários, os seguidores babaram pelas crianças. "Trigêmeos", brincaram sobre a semelhança entre eles. "É tão lindo o amor de irmãos", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus encantou ao mostrar os filhos fantasiados para o Halloween. Com as irmãs, o pequeno Luigi deu um show de fofura ao surgir com uma roupa para a data "assustadora".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ticiane Pinheiro mostra encontro da filhas com as gêmeas de Fabiana Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro levou a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para a escola nesta segunda-feira, 04, e mostrou um encontro especial que a menina teve por lá. Estudando no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e de outras familiares da adolescente, a herdeira de Cesar Tralli "trombou" com as netas de Roberto Justus.

Mais uma vez, Ticiane Pinheiro registrou o encontro da filha com as gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, e encantou. "Elas se amam", contou a loira sobre as garotas se adorarem e se darem muito bem. Veja o clique aqui!

