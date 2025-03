Virginia Fonseca impressiona com fotos da festa de casamento de Samara Pink

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção ao postar fotos dos bastidores da festa de casamento de Samara Pink e Thiago Stabile

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar algumas fotos dos bastidores da festa de casamento de sua sócia, Samara Pink. A empresária se casou com Thiago Stabile nesta última quinta-feira, 13, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

A influenciadora digital, que foi madrinha do casal ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, compartilhou uma foto ao lado dos noivos após a cerimônia na igreja. Depois, ela mostrou imagens em que aparece dançando e se divertindo com Samara e Thiago durante a festa.

Ao dividir os registros, Virginia celebrou a união dos amigos. "Irmãos que a vida me deu!!! Tô tão feliz por vocês, foi um casamento maravilhoso, abençoado por Deus assim como vocês são!! Obrigada pela noite incrível que vocês nos proporcionaram (E que noite), que Deus abençoe a união de vocês para todo sempre, amo vocês demais, tamo junto pra sempre, se DEUS quiser", escreveu a famosa, que trocou de look para ficar mais confortável na festa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Maria Alice rouba a cena em casamento ao fugir da função de daminha

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de 3 anos, roubou a cena durante a cerimônia de casamento dos empresários Thiago Stabile e Samara Pink na noite de quinta-feira, 13, em São Paulo. A menina foi a daminha de honra dos sócios da mãe, mas ficou tímida no meio do caminho e saiu correndo da igreja.

Nas redes sociais, a influencer contou que as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, seriam as daminhas do casamento, mas a mais nova não quis nem tentar executar a função. "Floflo não quis entrar, Maria Alice topou, mas desistiu no meio do caminho. Aceitou ir comigo", disse ela. "Gente, olha a minha reação na hora. Ela entrando linda, eu super feliz e muito orgulhosa. Na hora que ela vira, eu falo: 'vai, vai, vai!'. Mas daí eu desisti", completou. Confira!

