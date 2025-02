Graciele Lacerda mostra a família reunida na festa de mesversário da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda abriu o álbum de fotos da festa de segundo mês da filha, Clara, que aconteceu na fazenda

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar fotos inéditas da festa de mesversário da filha, Clara. A menina, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo, completou dois meses nesta última terça-feira, 25, e ganhou uma festa com o tema da princesa Mulan.

A festa aconteceu na fazenda do sertanejo, em Goiás, e contou com a presença de dona Helena Camargo, que conheceu a neta pessoalmente na última semana, e de outros familiares. "Compartilhando com as titias e os titios o nosso álbum do segundo mêsversário da Clara! Como estamos na fazenda, organizamos tudo por aqui – e foi simplesmente lindo, ainda melhor do que sonhei ou imaginei!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Mais cedo, Graciele mostrou as lembrancinhas da festa de dois meses de Clara. Os convidados ganharam uma caixa personalizada da princesa Mulan e dentro tinha bombons, balas de coco e outros tipos de docinhos.

Graciele Lacerda relata acidente na fazenda

A esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela contou que seu cachorro de estimação, o Nescau, se envolveu em um acidente ao se aproximar de um helicóptero que pousava na fazenda.

"Eu chorei muito umas horas atrás. Eu tinha acabado de amamentar a Clara e estava olhando as fotos [do mêsversário], e chegou um helicóptero com um pessoal que está gravando. O Nescau sempre fica doido quando vê um helicóptero, e ele ficou pulando, então tiraram ele. A sorte é que o helicóptero já tinha descido e a hélice estava começando a parar", iniciou ela. A influenciadora contou ainda que ficou assustada ao ver o animal caído. Confira o desabafo completo!

