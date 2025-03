Virginia Fonseca troca de look durante festa e explica o motivo

O segundo look de Virginia Fonseca durante a celebração do casamento dos sócios! Ela trocou de visual no meio da festa

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar que trocou de look durante a festa de casamento dos seus sócios, Samara Pink e Thiago Stabile. Na madrugada desta sexta-feira, 14, ela foi até o quarto do hotel onde acontecia a celebração para mudar o figurino ao se sentir incomodada com um detalhe.

Virginia foi madrinha no casamento e usou um vestido pink deslumbrante. No início da festa, ela manteve o look impecável, mas desistiu dele ao ficar incomodada depois do jantar. A estrela contou que sentiu o look mais apertado e decidiu trocá-lo por um modelito mais soltinho e confortável.

"O meu estômago estufou e este vestido tem tipo um corset com uma faixa preta que vai em cima do estômago. E o dela começou a machucar ela, que estava com esparadrapo. Eu falei: Quer saber, vou colocar um que eu comprei ali, e você coloca o meu. Fechou e nós fizemos isso. Agora estou tranquila, ela está tranquila, e nós vamos curtir”, disse ela, que emprestou seu vestido pink para uma amiga.

A fuga de Maria Alice

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de 3 anos, roubou a cena durante a cerimônia de casamento dos empresários Thiago Stabile e Samara Pink na noite de quinta-feira, 13, em São Paulo. A menina foi a daminha de honra dos sócios da mãe, mas ficou tímida no meio do caminho e saiu correndo da igreja.

Nas redes sociais, vários vídeos mostraram o momento em que a garotinha caminhava ao lado do pajem em direção ao altar. Ao ver os convidados ao seu redor, ela ficou envergonhada, soltou a mãe do pajem e saiu correndo na direção da mãe, que estava ao lado da porta da igreja.

Virginia até tentou incentivar a filha a voltar para o caminho, mas ela só aceitou ir até ao altar ao lado da mãe. Nas redes sociais, a influencer contou que as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, seriam as daminhas do casamento, mas a mais nova não quis nem tentar executar a função. “Floflo não quis entrar, Maria Alice topou, mas desistiu no meio do caminho. Aceitou ir comigo”, disse ela, e completou: “Gente, olha a minha reação na hora. Ela entrando linda, eu super feliz e muito orgulhosa. Na hora que ela vira, eu falo: ‘vai, vai, vai!’. Mas daí eu desisti” . Assista aos vídeos aqui.

