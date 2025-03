Tata Werneck comemora retorno à rotina após procedimento: 'Inchada e sensível'

A apresentadora Tata Werneck revelou que decidiu realizar um procedimento recentemente e celebrou a retomada de sua rotina

A atriz e apresentadora Tata Werneck revelou ao público que realizou o congelamento de óvulos . Por meio das redes sociais, a famosa contou que o procedimento aconteceu recentemente e, por isso, ela só conseguiu retomar sua rotina normalmente neste sábado, 15.

Em um vídeo, Tata celebrou o fato de ter conseguido fazer exercícios físicos após alguns dias de repouso. "Não que isso interesse alguém, mas eu consegui voltar a malhar. Acabei de fazer um processo de congelamento de óvulos, estava bem inchada e sensível, o que acho que é normal", iniciou ela, sem entrar em muitos detalhes.

Na sequência, a artista mencionou a importância de incluir exercícios na rotina. "E toda vez que eu saio da academia tenho vontade de falar essas coisas para quem tem ansiedade. Porque a academia realmente muda a vida", finalizou.

Vale lembrar que Tata Werneck já é mãe da pequena Clara Maria, de 5 anos, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti. Recentemente, a apresentadora revelou que o casal planeja aumentar a família no futuro.

"Você ainda tem vontade de engravidar de novo?", quis saber um seguidor. "Eu tenho muita vontade, mas já tenho 41 anos, né? Então tem que ser um espermatozóide, meu irmão meio… ‘Coé, galera! Não, eu vou lá! Deixa comigo! Não, eu conheço o caminho! Eu vou lá! Eu vou lá! Não, eu vou! Eu tomei café tarde!’ E vai reto!", brincou a artista, na ocasião.

Tamanho da filha de Tata Werneck e Rafa Vitti impressiona

A apresentadora Tata Werneck comemorou o Dia das Mulheres no dia 8 de março fazendo uma declaração para as moças de sua vida. Inclusive, a humorista abriu o álbum com um clique raro de sua herdeira, Clara Maria, de cinco anos.

Ao publicar a foto da sua filha com Rafa Vitti, a famosa chamou a atenção dos internautas. Isso porque, a menina apareceu crescida e até usando batom. Além dela, Tata Werneck homenageou suas avós e a mãe.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de falar sobre Clara Maria. "Gente, a menina já tá desse tamanho? O tempo voou", disseram. "Chorei quando vi a Clara. Meu deus, que princesa", exclamaram outros; confira o registro!

