BBB 25: Gracyanne Barbosa cai no choro ao se desculpar com brothers

Bastante emocionada, Gracyanne Barbosa reuniu os brothers do BBB 25 para uma conversa franca a respeito de uma de suas atitudes

A sister Gracyanne Barbosa reuniu os participantes do BBB 25 na tarde deste sábado, 15, para uma conversa franca. Assim que todos chegaram na sala da casa mais vigiada do país, a musa fitness se desculpou por pegar comida de forma escondida.

O assunto veio à tona após o retorno de Renata da Vitrine do Seu Fifi. Durante a dinâmica realizada em um shopping do Rio de Janeiro, a bailarina soube pelo público do reality show que Gracyanne pegava alimentos de outros brothers sem avisá-los.

Renata, por sua vez, repassou a fofoca aos demais colegas de confinamento assim que voltou para o jogo, na manhã de sexta-feira, 14. Por isso, a musa fitness decidiu se pronunciar de uma só vez a respeito do assunto.

Bastante emocionada, a ex-esposa de Belo contou que o fato de terem pouca quantidade de comida a fez lembrar da época em que morou na rua. "Queria pedir desculpas para todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida. Não espero que ninguém entenda, mas só queria explicar o que acontece comigo", iniciou.

"Não foi nem por ficar com fome, mas é que o fato de a gente ter pouca coisa me levou para um lugar que eu achei que nunca mais iria visitar. São coisas que nunca compartilhei com ninguém, e não queria que ninguém soubesse. De quando eu passei fome e tinha que comer do lixo. Na minha cabeça, eu ia precisar de novo pegar comida do lixo", continuou a sister.

Em seguida, enquanto era consolada por alguns brothers, Gracyanne Barbosa reforçou o pedido de desculpas: "Sei que ninguém tem nada a ver com isso, sei que é errado, mas eu não queria compartilhar isso porque eu não queria que minha mãe soubesse sobre uma coisa que já passou", finalizou a musa fitness.

Gracyanne Barbosa reúne os brothers na sala e pede desculpa por ter pegado comida deles na Xepa 💭 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/3OCEF6bWSV — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 15, 2025

Quem ganhou a Prova do Anjo?

Os brothers do BBB 25 disputaram mais uma Prova do Anjo na tarde deste sábado, 15. Desta vez, a disputa exigiu sorte e estratégia dos participantes, que realizaram um desafio de tabuleiro com surpresas que podiam facilitar ou dificultar o caminho até a final.

O grande campeão da atividade foi João Gabriel , que disputou a prova com sete adversários: Delma, Maike, Daniele Hypolito, Vilma, Diego Hypolito, João Pedro e Vinicius. Saiba quem o goiano colocou no Castigo do Monstro!

