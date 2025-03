Viih Tube e Eliezer mostram detalhes da festa de mesversário do filho caçula

Completando 4 meses de vida, Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, ganhou uma festinha temática em celebração à data especial

Dia especial na casa de Viih Tube e Eliezer! Neste sábado, 15, o casal organizou uma festinha intimista para celebrar mais um mesversário do filho caçula, Ravi. O pequeno completou 4 meses de vida na última terça-feira, 11.

Por meio das redes sociais, Viih e Eliezer compartilharam com o público alguns detalhes do evento feito especialmente para o bebê. Desta vez, o tema escolhido foi 'Power Rangers' e, além de Ravi, toda a família também entrou no clima da festa e se fantasiaram com roupas dos personagens da série.

Esbanjando fofura, o herdeiro caçula dos famosos apareceu com um look branco, enquanto Lua Di Felice, de 1 ano, primogênita do casal, surgiu fantasiada de Ranger Rosa. Os familiares dos ex-BBBs ainda realizaram uma encenação divertida em referência aos super-heróis.

Na legenda da postagem, Viih Tube contou que Eliezer foi o responsável pela escolha do tema. "GO, GO POWER RANGERS! 4 meses do nosso Ranger Branco Ravi. Parabéns meu guerreiro! Mais um mês crescendo com muita saúde. Esse mês quem escolheu o tema foi o Eli, ele disse que só quem é +30 vai saber que desenho é esse", escreveu a famosa.

