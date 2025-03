Bárbara Evans atualiza quadro de saúde do filho após picada de escorpião

Filho de Bárbara Evans, o pequeno Antônio, de 1 ano, foi encaminhado ao hospital neste sábado, 15, após ser picado por um escorpião

Bárbara Evans passou por um grande susto com Antônio, um de seus filhos gêmeos, na manhã deste sábado, 15. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital e modelo revelou ao público que o pequeno, de apenas 1 ano, foi picado por um escorpião .

Na ocasião, Bárbara, que estava visivelmente aflita, explicou que Antônio foi levado ao hospital imediatamente. Agora, a filha de Monique Evans retornou às redes para atualizar o quadro clínico do herdeiro.

Em seu perfil oficial, a influenciadora publicou uma foto ao lado do filho e explicou que, de acordo com os médicos, o pequeno não foi atingido pelo veneno do animal. "Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês! Pelo que tudo indica, o escorpião não chegou a soltar o veneno , graças a Deus!", declarou ela.

"Ainda estamos aqui no hospital em observação", acrescentou a famosa. Vale lembrar que além dos gêmeos Antônio e Álvaro, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro também são pais de Ayla, de 2 anos de vida.

Bárbara Evans atualiza quadro de saúde do filho, Antônio - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans se pronuncia sobre briga com a mãe

Recentemente, Bárbara Evans usou as redes sociais para se pronunciar sobre a briga com a mãe, Monique Evans, e contou a sua versão da história. O assunto veio à tona novamente após a apresentadora revelar que precisou criar um perfil fake para saber notícias dos netos.

"Eu tinha dito que não iria mais tocar nesse assunto, mas devido à matéria que minha mãe falou ontem, quero só falar uma coisa. Não foi uma briga simples, acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe. Inclusive que para ela eu não existia mais e que era para eu sumir da vida dela", declarou.

"E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e escolha dela, não minha. Eu tenho todas as conversas salvas e posso garantir que não foi nada bobo. Eu hoje tenho a minha família e não admito certas coisas. E muitos não sabem, mas eu tenho um irmão também. Mas parece que a coisa é comigo", acrescentou Bárbara Evans.

