Preta Gil fala sobre internação após receber alta: 'Assunto delicado para mim'

A cantora Preta Gil abriu o coração ao comentar sobre sua última internação em decorrência de uma infecção no trato urinário

A cantora Preta Gil retornou às redes sociais neste sábado, 15, após passar um período longe da internet. A artista ficou cerca de uma semana internada em um hospital em Salvador, na Bahia, em decorrência de uma infecção urinária.

Agora, já em casa, Preta, que luta contra o câncer, abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico que a fez ser hospitalizada. Em seu perfil oficial, a filha de Gilberto Gil garantiu que está bem e explicou melhor os motivos de a infecção ser algo recorrente em seu quadro clínico.

"Meus amores, sumida daqui eu estava, vocês souberam que tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito, de novo, mais uma vez, mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar porque vai ser recorrente. Primeiro, eu estou com a sonda, né? Então, a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis assim no diagnóstico, comecei a tomar antibiótico rapidamente", iniciou ela.

"Quando eu estiver com a sonda, eu tenho que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea, foi o que aconteceu comigo. Eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter, no lado direito, por conta de um tumor que eu tinha no ureter. Então, essas questões urinárias, de infecções ali no trato urinário, é um assunto que ficou delicado para mim, eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção, mas não é algo que dependa de mim, assim, é o corpo que fala por si só. Mas eu estou bem", continuou a famosa.

Por fim, Preta Gil contou que marcará presença na estreia da turnê 'Tempo Rei', de Gilberto Gil. "Eu tive alta ontem e estou me arrumando para ir ao show do meu pai. Eu estou bem, estou me sentindo bem. Vou ao show do meu pai hoje, a estreia da turnê, que eu fiquei em Salvador para isso, né? [...] Estou muito feliz de que eu vou conseguir assistir ao show hoje", concluiu.

Vale lembrar que, em dezembro de 2024, a cantora passou por uma cirurgia delicada de 21 horas, na qual colocou a bolsa de colostomia permanente.





Médico explica internação em diagnósticos como o de Preta Gil

A cantora Preta Gil (50) estava internada em um hospital particular de Salvador, na Bahia, desde o último sábado, 8, diagnosticada com quadro de infecção urinária. A estrela está recuperada e recebeu alta médica na última sexta-feira, 14. A informação foi confirmada para a Quem.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossi explica o diagnóstico da apresentadora. Segundo o especialista, é importante esclarecer que existem vários graus de infecção urinária, o que determina o nível de seriedade da doença é o quadro clínico do paciente junto dos exames de sangue; confira mais detalhes!

