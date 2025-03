Médica alerta para diagnóstico do influenciador Gordão da XJ: 'Condições graves'

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Gordão da XJ chegou a pesar 339 kg

O influenciador digital Gordão da XJ (19) chegou a pesar 339 kg e, atualmente, trava uma batalha para conseguir perder peso. Como forma de incentivo, alguns amigos da internet o desafiaram a perder 73 kg. Ele não só conseguiu, como ganhou uma casa e uma Porsche de presente.

A batalha do famoso ainda continua. Ele passou a adotar um estilo de vida mais saudável e tem feito academia regularmente. Para entender melhor a obesidade e seus riscos, CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que explica que o problema pode desencadear vários outros.

"A obesidade é uma doença e pode levar a várias outras, incluindo diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, apneia do sono, osteoartrite e até alguns tipos de câncer. O excesso de gordura corporal também gera inflamação crônica, sobrecarrega órgãos vitais e afeta a mobilidade, reduzindo a qualidade de vida", explica.

"A obesidade é uma condição multifatorial, resultante da interação entre genética, ambiente, alimentação e estilo de vida. O consumo excessivo de calorias, associado ao sedentarismo e a fatores hormonais e metabólicos, leva ao acúmulo de gordura corporal", complementa.

A profissional ressalta que a obesidade é amplamente reconhecida como resultado de um desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético. Ela afirma que essa explicação simplista não captura toda a complexidade do problema. "Além disso, aspectos emocionais, como estresse e compulsão alimentar, podem contribuir para o ganho de peso", diz.

No caso do influenciador Gordão da XJ, ele está mudando o estilo de vida para conseguir eliminar gordura. A especialista ressalta que o tratamento da obesidade é individualizado e envolve mudanças sustentáveis na alimentação e no estilo de vida, algo que já está sendo seguido pelo famoso.

"O emagrecimento saudável ocorre com a redução calórica equilibrada, aumento da ingestão de proteínas e fibras, prática regular de exercícios físicos e suporte médico e psicológico, porém, por se tratar de uma doença crônica, em muitos casos, o tratamento medicamentoso se torna necessário", fala.

Se ignorada, a obesidade pode ser fatal. "Pode levar à morte quando ocorre o agravamento de doenças associadas, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e complicações respiratórias. Além disso, pessoas com obesidade extrema correm maior risco de desenvolver trombose e outras condições graves", finaliza Spinelli.

VEJA PUBLICAÇÃO DE GORDÃO DA XJ: