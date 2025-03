Sócios de Virginia Fonseca fazem casamento de luxo com famosos em SP

Veja quem esteve no casamento luxuoso de Samara Pink e Thiago Stabile, sócios de Virginia Fonseca, e as fotos da união

O casamento dos empresários Thiago Stabile e Samara Pink agitou a noite paulistana na quinta-feira, 13. Os dois celebraram o casamento na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada em bairro nobre de São Paulo, e contaram com a presença da sócia, Virginia Fonseca.

Virginia e Zé Felipe foram os padrinhos da união luxuosa e capricharam na escolha dos looks. A influencer surgiu com um vestido longo pink justo ao corpo e com um lenço combinando. Por sua vez, ele apareceu com um terno bem alinhado para fazer companhia para a amada. Além disso, a filha mais velha deles, Maria Alice, foi a dama de honra da união. Porém, a menina ficou com vergonha e ‘fugiu' na hora de caminhar até o altar. Ela só aceitou entrar na igreja junto com a mãe e mostrou sua personalidade mais tímida.

Além deles, a união contou com a presença de Margareth Serrão com seu namorado, Danilo Nascimento, Murilo Huff e a amada, Gabriela Versiani, Poliana Rocha, Lucas Guedez e Hebert Gomes.

Para o seu grande dia, a noiva Samara Pink escolheu um vestido sofisticado e moderno. Ela apostou em um modelito sem mangas, com recorte no estilo cropped na parte de cima e cintura bem marcada. O look ainda teve uma saia volumosa para dar um toque clássico ao visual. Para completar, ela usou um buquê de flores brancas e véu com transparência. Por sua vez, o noivo Thiago Stabile escolheu um terno preto com camisa branca e gravata em tom de cinza e flor na lapela. O filho deles, Miguel, de 2 anos, roubou a cena ao ser pajem da união e esbanjou simpatia.

Na saída da igreja, os noivos dispensaram o tradicional arroz e deram fitas douradas para os padrinhos agitarem enquanto desejaram alegria para os noivos. A festa de luxo aconteceu no Palácio Tangará. Os noivos estão juntos desde 2015 e são sócios de Virginia desde 2021.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hebert Gomes (@hebertgomes)

O convite de luxo

Os noivos Samara e Thiago prepararam convites especiais para os padrinhos do casamento. Eles deram itens sofisticados e caríssimos para os padrinhos e madrinhas. Para as mulheres, eles enviaram um porta-joias e um anel de ouro de amarelo de 18 quilates da grife Cartier, que é avaliado em R$ 10 mil. Para os homens, eles enviaram uma gravata e uma pulseira da mesma marca, que é avaliada em R$ 6 mil.