Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se reúnem em festinha do filho

Os atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira celebraram o aniversário do filho, Otto, que completou 9 anos de vida; veja

Dia de festa na família de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira! Pais do pequeno Otto, o ex-casal se reuniu na sexta-feira, 14, para celebrar mais um aniversário do herdeiro, que completou 9 anos de vida.

Em comemoração a data especial, os atores organizaram uma festinha temática do anime 'One Piece', com direito a bolo personalizado, diversos docinhos e lembrancinhas para os convidados. Por meio das redes sociais, Daniel compartilhou com o público um vídeo mostrando detalhes do evento.

Nas imagens, é possível notar os atores ao lado do filho cantando o famoso 'parabéns para você'. Vale lembrar que Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram publicamente o fim do relacionamento em abril de 2024, após 8 anos de união.

Apesar do término, os dois possuem uma ótima amizade. Além de Otto, seu único filho com Sophie, Daniel também é pai de pai de Raul, de 16 anos, e Moisés, de 14, frutos de sua antiga relação com a também atriz Vanessa Giácomo.

No início deste ano, o artista compartilhou em suas redes sociais uma foto inédita ao lado dos três herdeiros durante um treino de jiu-jitsu. Discreto, o famoso costuma fazer raras aparições em seu perfil.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira celebram 9 anos do filho - Foto: Reprodução/Instagram

A nova fase de Sophie Charlotte

Nos últimos dias, Sophie Charlotte marcou presença na pré-estreia do longa 'Maré Alta', realizada no Rio de Janeiro. Recém-solteira, a artista abriu o coração ao falar sobre a nova fase de sua vida.

Após rumores, no início deste mês, Sophie confirmou o término de seu namoro com o ator e cantor Xamã. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', da TV Globo, engataram um romance em julho do ano passado, logo após o fim da novela; confira mais detalhes!

