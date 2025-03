Maria Alice rouba a cena em casamento ao fugir da função de daminha: ‘Desisti’

Filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice protagoniza momento divertido no casamento dos sócios da mãe. Assista aos vídeos

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de 3 anos, roubou a cena durante a cerimônia de casamento dos empresários Thiago Stabile e Samara Pink na noite de quinta-feira, 13, em São Paulo. A menina foi a daminha de honra dos sócios da mãe, mas ficou tímida no meio do caminho e saiu correndo da igreja.

Nas redes sociais, vários vídeos mostraram o momento em que a garotinha caminhava ao lado do pajem em direção ao altar. Ao ver os convidados ao seu redor, ela ficou envergonhada, soltou a mãe do pajem e saiu correndo na direção da mãe, que estava ao lado da porta da igreja.

Virginia até tentou incentivar a filha a voltar para o caminho, mas ela só aceitou ir até ao altar ao lado da mãe. Nas redes sociais, a influencer contou que as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, seriam as daminhas do casamento, mas a mais nova não quis nem tentar executar a função. “Floflo não quis entrar, Maria Alice topou, mas desistiu no meio do caminho. Aceitou ir comigo”, disse ela, e completou: “Gente, olha a minha reação na hora. Ela entrando linda, eu super feliz e muito orgulhosa. Na hora que ela vira, eu falo: ‘vai, vai, vai!’. Mas daí eu desisti” .

Novo talento

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou impressionada ao descobrir um novo talento de sua filha do meio, Maria Flor, de dois anos. Nesta quinta-feira, 13, ela flagrou a filha tirando fotos com um celular e ficou em choque ao ver que a menina leva jeito para ser fotógrafa. Isso porque ela tem ótima noção de enquadramento.

A mãe coruja pediu para Floflo tirar uma foto dela com o marido, Zé Felipe, sentados no sofá, e a garotinha arrasou. Ela conseguiu enquadrar os dois perfeitamente e deixou a mãe encantada.

"Olha isso aqui, temos uma fotógrafa”, disse ela. Então, Zé brincou: "E ela é melhor que eu”. Nesta semana, Virginia está em São Paulo para compromissos profissionais e recebeu a família no apartamento na noite de quarta-feira, 12, para passarem alguns dias com ela.

