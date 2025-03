Médico faz alerta após bebê de Bárbara Evans ser picado por escorpião: ''Reações graves'

Bárbara Evans surgiu aos prantos após o filho ser picado por um escorpião

Bárbara Evans (33) deixou os fãs preocupados na tarde deste sábado, 15, ao surgir aos prantos nas redes sociais. A campeã de A Fazenda 6 pediu orações para seu filho Antônio (1) gêmeo de Álvaro, fruto do seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. O bebê foi picado por um escorpião na residência da família, no interior de São Paulo. Ela também é mãe da pequena Ayla (2).

CARAS Brasil conversa com o Dr. Vital Fernandes Araújo, clínico geral, para entender a situação da criança neste momento e quais os cuidados necessários para evitar uma fatalidade. "O primeiro passo é manter a calma, por mais difícil que pareça", diz.

"O tempo é essencial: procure atendimento médico imediatamente, de preferência em até 1 hora após a picada. No Brasil, os escorpiões mais perigosos, como o Tityus serrulatus (escorpião-amarelo), podem causar reações graves em crianças pequenas devido ao seu tamanho e sistema imunológico ainda em desenvolvimento", explica.

"Enquanto se dirige ao hospital, lave o local da picada com água e sabão neutro para reduzir o risco de infecção e evite aplicar substâncias caseiras, como alho ou álcool, que podem piorar a situação. Não faça torniquetes nem tente sugar o veneno – isso é um mito e pode agravar o quadro", complementa.

De acordo com o especialista, o veneno do escorpião pode ser fatal, principalmente em crianças. Ele afirma que o inseto injeta um tipo de veneno que age diretamente no sistema nervoso, o que pode provocar sintomas gravíssimos.

"Em bebês, o risco é maior porque a quantidade de veneno, proporcional ao peso corporal, é mais significativa. Os danos potenciais incluem dor intensa no local da picada, inchaço, vermelhidão e, em casos mais sérios, alterações no coração (como taquicardia), dificuldade para respirar, vômitos, sudorese excessiva e até convulsões. Se não tratada rapidamente, a ação do veneno pode levar a um choque ou falência de órgãos, especialmente em crianças pequenas", diz.

ATENÇÃO! Como é feito o tratamento?

Conforme destacado pelo especialista, o tempo é crucial para melhor resposta contra o veneno do escorpião. No caso do filho da influenciadora, ela procurou um hospital mais próximo rapidamente. O tratamento vai depender da gravidade do caso e do nível da picada identificado após avaliação médica.

"Para picadas leves, analgésicos e observação podem ser suficientes. Porém, em situações mais sérias – comuns em bebês picados por espécies perigosas – o soro antiescorpiônico é a principal arma. Esse soro, produzido a partir do veneno do próprio escorpião, neutraliza as toxinas e deve ser administrado por via intravenosa, sob supervisão médica. Quanto mais rápido o tratamento começar, menor o risco de complicações", alerta.

"Além disso, outros medicamentos podem ser usados para controlar sintomas como dor, vômitos ou alterações cardíacas. Após a aplicação do soro, o bebê geralmente fica em observação por algumas horas para garantir que está fora de perigo", finaliza.