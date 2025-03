Neymar Jr vai ao aniversário da irmã, Rafaella, com Bruna Biancardi

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos reúne os amigos em festa na cidade de São Paulo e conta com a presença da cunhada, Bruna Biancardi, e até de Gerard Piqué

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos comemorou o seu aniversário de 29 anos em grande estilo. Na noite de terça-feira, 11, ela reuniu os amigos e familiares para um jantar em um restaurante em bairro nobre de São Paulo.

O evento restrito contou com a presença do jogador de futebol Neymar Jr, que chegou ao evento acompanhado de sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez. Além disso, a lista de convidados ainda teve a presença do jogador de futebol Gerard Piqué.

Na entrada da festa, Rafaella posou sorridente com o irmã, a cunhada e a mãe, Nadine Gonçalves.

De acordo como colunista Leo Dias, o local da festa é restrito e recebe apenas membros cadastrados. Além disso, a organização da festa separou um local para que os convidados guardassem os celulares antes de entrarem no evento. Os aparelhos ficavam uma caixa branca na recepção.

Homenagem de Nadine para Rafaella

Na terça-feira, Nadine Gonçalves fez questão de celebrar publicamente o aniversário da filha caçula, Rafaella Santos. Em sua rede social, a empresária compartilhou uma foto ao lado da herdeira e escreveu uma mensagem especial.

"A minha menina, que hoje ao comemorar mais um ano de vida, você sinta o cuidado e o amor de Deus por você. Peço a Deus para você poder realizar os seus sonhos e planos, que ele te ajude a cada obstáculos e que você nunca desista, pois, ele sustentará-te aonde você estiver, te dando Fé para não desistir jamais", começou o texto.

"Filha, você é e sempre será meu maior orgulho. Que somente quem te conhece sabe o coração generoso que você tem, e Deus sabe. Filha saiba que te amo e sempre estarei contigo, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Que Deus te abençoe com um dia de paz, e que a cada minuto você seja grata ao único que sabe todas as coisas. Que a Felicidade seja tua companhia, não só hoje, mas em toda a sua vida, que a cada sorriso você sinta como Deus é maravilhoso. Parabéns! Te amo", finalizou.

