Luan Santana celebra seu aniversário com bolo diferentão

Luan Santana comemora seus 34 anos de vida com festa sofisticada e bolo de aniversário de 5 andares, estilo moderno e folhas de ouro

O cantor Luan Santana celebrou o seu aniversário de 34 anos em grande estilo. Na noite de quinta-feira, 13, ele reuniu seus amigos e familiares em uma festança com estilo sofisticado e o bolo de aniversário roubou a cena.

Na festa, o artista contou com a presença de sua esposa, a influencer Jade Magalhães. Os dois posaram para as fotos em clima de romance e simpatia, e esbanjaram beleza com looks pretos elegantes. Além disso, a lista de convidados contou com as presenças do Padre Fábio de Melo e da irmã do cantor, Bruna Santana.

A mesa dos doces contou com um bolo de aniversário de 5 andares com estilo diferentão. O doce foi feito com estilo moderno e decorado com folhas de ouro. Além disso, a mesa dos doces contou com decoração feita com velas em potes de vidro e docinhos sofisticados.

Vale lembrar que este é o primeiro aniversário de Luan Santana após se tornar pai de Serena, que tem apenas 2 meses de vida.

Luan Santana com a filha

Recentemente, o cantor Luan Santana compartilhou uma nova foto com sua filha recém-nascida, Serena. Sentado em uma varanda, Luan segurou a pequena no colo, olhando-a com um olhar afetuoso e cheio de amor.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu: “…por tudo que é mais sagrado”, demonstrando o quanto sua família é importante para ele. Os fãs ficaram em êxtase, deixando muitos comentários. “A foto da Serena foi tudo!”, escreveu uma internauta. Outra seguidora comentou: “Eu sou tão sortuda por ver você com uma família maravilhosa”.

O cantor Luan Santana com sua filha, Serena, no colo. Que fofura! - Foto: Reprodução/Instagram

