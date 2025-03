Filho de Luva de Pedreiro celebra aniversário de 1 ano em festão temático

Companheira de Luva de Pedreiro, Távila Gomes mostrou detalhes da celebração de aniversário de Davi, primeiro filho do casal

Iran Ferreira, mais conhecido na internet como Luva de Pedreiro, e sua companheira, Távila Gomes, realizaram uma festa no último sábado, 8, para celebrar o aniversário de 1 ano de Davi, filho do casal. Ao lado de amigos e familiares, o pequeno comemorou a data especial com o tema da animação 'Toy Story'.

Por meio das redes sociais, Távila compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando detalhes do evento do pequeno. Nas imagens, é possível notar a decoração caprichada com diversos balões coloridos e personagens do desenho, além de atividades e brinquedos infláveis para as crianças.

O bolo de aniversário de Davi também foi personalizado com itens do tema escolhido pelos pais. A mesa ainda contou com diversos docinhos e lembrancinhas para os convidados da festa.

Esbanjando fofura, o filho de Luva de Pedreiro usou uma fantasia do personagem Buzz Lightyear durante o 'parabéns'. "Os 365 dias mais lindos da minha vida. O 1º ano do nosso Davi!", escreveu a mãe do bebê na legenda da postagem.

Confira o vídeo do aniversário do filho de Luva de Pedreiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Távila Gomes (@tavilagomes)

Nova chance! Luva de Pedreiro reata namoro com Távila Gomes

Em setembro do ano passado, Luva de Pedreiro surpreendeu ao publicar uma foto em suas redes sociais com Távila Gomes. Após o término conturbado com a influenciadora, a assessoria do jogador confirmou que eles decidiram reatar o relacionamento e estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba.

Em seu perfil nas redes sociais, Luva de Pedreiro chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique posando ao lado da namorada. Além de dividir o registro com a influenciadora, ele também adicionou um emoji de coração na legenda, reforçando a reconciliação entre eles.

Vale lembrar que Távila e Luva colocaram um ponto final no relacionamento pouco antes do nascimento do primeiro filho, que foi nomeado como Davi Cristiano Ronaldo. Apesar do término, eles mantiveram o contato em prol do pequeno e fizeram algumas aparições juntos durante as festinhas de mesversário do herdeiro.

Leia também: Luva de Pedreiro e Távila Gomes impressionam com decoração luxuosa de Natal