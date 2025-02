Filho de Denilson e Luciele Camargo comemora aniversário com festão

Nas redes sociais, Luciele Camargo mostrou os detalhes da festa de 10 anos de Davi, seu filho com o ex-jogador de futebol Denilson

Luciele Camargo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar as fotos da festa de aniversário do filho caçula, Davi, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol e recém contrato da TV Globo, Denilson.

O menino completou 10 anos de vida e ganhou uma festa com o tema 'Futebol'. Nas fotos postadas pela famosa, Davi aparece sorridente ao lado da família e também com uma taça da Copa do Mundo. A festa do filho de Luciele e Denilson foi decorada com muitas bexigas, troféus e contou com um bolo e doces personalizados. O aniversariante também se divertiu jogando futebol de sabão e na piscina.

Ao compartilhar os registros da celebração, a mulher de Denilson parabenizou Davi. "Esse menino veio para minha vida com uma missão, pra mim e para ele, ainda não sabemos exatamente qual é, mas ambos já sentimos que essa missão existe. Não sei o que devo fazer, dizer, guiar ou ajudar, mas sei que algo diferente entre nós dois existe e eu preciso guiá-lo nesse caminho da vida da melhor forma possível", iniciou.

"Porém, também sei, que embora a missão possa ser mais minha que dele, ele me transformou, me transforma e me transformará. Meu filho já me ensinou muito sobre a vida e ele só tem 10 anos. Te amo meu amor. Que Deus, possa me dar sabedoria para eu ser a melhor mãe pra você, mesmo que chata", completou Luciele, que também é mãe de Maria Eduarda, de 14 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciele Camargo (@lucieledicamargo)

Luciele Camargo festeja após Denilson assinar com a Globo

O comentarista esportivo Denilson é o novo funcionário da Globo. Ele assinou com o grupo de comunicação para ter um programa inédito no SporTV, fazer participações no Globo Esporte SP e também acompanhar a cobertura dos jogos da Seleção Brasileira.

Com a notícia em alta na internet, a esposa dele, Luciele Camargo, celebrou a conquista profissional do marido. "Parabéns, Mozao! Nós sabemos o quanto te queriam e há quanto esse “namoro” existia, mas tudo no tempo certo e a hora da mudança chegou (...)", disse ela. Veja o post completo!

Leia também:Luciele Di Camargo faz aparição rara ao lado dos filhos e fãs reagem: 'Estão enormes'