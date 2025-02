Ana Paula Siebert mostra look da filha Vicky para curtir Carnaval

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert mostrou o look escolhido pela filha Vicky, de quatro anos, para curtir o Carnaval na escola

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 28, a digital influencer mostrou o look escolhido pela filha Vicky, de quatro anos, para curtir o Carnaval na escola. A pequena é fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

"Bom dia, gente. Hoje vai ser o Carnaval na minha escola. Por isso eu estou com essa saia e tudo isso", disse Vicky enquanto a mãe fazia um penteado em seu cabelo.

Em seguida, Ana Paula mostrou a filha pronta para a folia. Vicky estava com uma roupa inspirada em estrela cadente, composta por um body azul repleto de brilho, uma saia rosa e uma capa de tule com estampa de estrelas. Além disso, a menina usou dois coques com enfeites no cabelo e glitter no rosto.

Depois, Ana Paula ainda fez questão de mostrar uma foto em que a filha surgiu ao lado de Manuella, de cinco anos, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

As duas estudam na mesma escola e Manuella também arrasou no look com um vestido rosa cheio de babados e uma tiara na cabeça.

Sinceridade

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de quatro anos, surpreendeu ao falar sobre qual é sua hora favorita da escola. Na quarta-feira, 26, ao ser gravada pela mãe pronta para ir ao colégio, a pequena divertiu ao responder sobre qual é seu momento preferido nos estudos.

Matriculada em um colégio americano em São Paulo, a caçula do empresário disse para a mãe que o que mais gosta é ir embora da instituição.

"Qual que é a sua hora favorita da escola?", questionou Ana Paula Siebert enquanto gravava o look e a mochila da herdeira para ir para o local. "A de ir embora", riu a menina ao provocar a mãe e em seguida consertar dizendo que gosta da aula de Português e o momento em que pode dar "estrelas" no chão.

