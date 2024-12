Deborah Secco mostra detalhes do festão da filha com tema inusitado; veja

Em vídeo, Deborah Secco mostra como foi a festa com tema 'diferentão' que sua filha Maria Flor escolheu para os seus nove anos

A atriz Deborah Secco compartilhou um vídeo exibindo mais detalhes de como foi a grande festa que fez para sua filha, Maria Flor, celebrar a chegada de seus nove anos em grande estilo ao lado de seus amigos.

Em sua rede social, a famosa postou o registro revelando melhor da decoração diferenciada. Autêntica, a herdeira da famosa com Hugo Moura escolheu o tema de alienígenas para o seu aniversário. Com vários elementos do espaço e E.Ts, o ambiente foi enfeitado e a menina também usou looks personalizados.

"Mais um pouquinho desse dia perfeito, aonde os alienígenas invadiram o aniversário da Maria Flor", publicou a atriz mais detalhes de como foi a festa que contou com a presença de vários amiguinhos e familiares.

Ainda em sua rede social, Deborah Secco fez um álbum com fotos do evento e encantou os fãs ao surgir ao lado do ex-marido, mostrando que eles têm uma boa relação e convivência ao lado da filha.

Veja o vídeo com os detalhes da festa da filha de Deborah Secco:

Ex-marido de Deborah Secco está namorando?

O ator e diretor Hugo Moura usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar uma nova foto com a namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Discreto, o ex-marido da atriz Deborah Seccoassumiu o romance com a comunicadora no início de novembro, após fortes rumores de que estariam vivendo um affair.

Em seu instagram oficial, Hugo publicou um clique tirado diretamente de uma câmera analógica, com efeito preto e branco, ao lado de Maria Clara. Enquanto o diretor registra o momento especial, a jornalista aparece sorridente no fundo da foto.

É bom lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim da relação em abril deste ano. O diretor e a atriz são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos, e têm uma boa amizade.

