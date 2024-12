Presidente Lula recebe alta hospitalar em São Paulo após cirurgia

Presidente Lula recebeu alta hospitalar neste domingo, 15, seis dias após cirurgia e seguirá monitoramento médico na capital paulista

Após seis dias internado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar neste domingo, 15. A equipe médica informou que “o presidente se encontra bem, estável, caminhando e falando normalmente”.

A médica Ana Helena Germoglio destacou a rápida evolução do quadro: “Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, para a felicidade minha, felicidade de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa já já”.

A previsão inicial era a de que Lula só deixasse o hospital no início da semana, na segunda ou terça-feira, mas, segundo os médicos, a alta foi possível já no domingo em razão da rápida recuperação dele.

Mesmo com a alta hospitalar, o médico Roberto Kalil Filho esclareceu que o presidente ainda terá acompanhamento nos próximos dias em São Paulo. Ele passará por uma nova tomografia na quinta-feira, 19, e, do ponto de vista médico, poderá retornar às reuniões: “O presidente está de alta hospitalar e não de alta médica”, pontuou.

Segundo o médico, os exames neurológicos de Lula estão normais e ele não terá nenhuma sequela. Ele só precisará manter repouso relativo nos próximos dias, mas poderá retomar a sua rotina de trabalho normalmente, com exceção das atividades físicas. "Ele só poderá fazer passeios", frisou. Caminhadas também estão suspensas, assim como as viagens internacionais.

Nesta sexta-feira, 13, o presidente tranquilizou ao fazer sua primeira aparição após ter sido internado no início da semana. Nas redes sociais, ele apareceu em um vídeo caminhando pelos corredores do hospital com seu neurocirurgião e agradeceu pelo carinho dos brasileiros.

"Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com @marcos_stavale, o neurocirurgião cirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", disse ele.