Filha de Fernanda Rodrigues celebra seus 15 anos com bolo em casa

Filha mais velha de Fernanda Rodrigues, Luisa Erlanger é debutante! Ela completou 15 anos nesta quarta-feira, 11. Veja as fotos da festinha em família

Dia de festa na família da atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues! Isso porque a filha mais velha dela, Luisa Erlanger, completou 15 anos de idade. Nesta quinta-feira, 11, a menina se tornou uma debutante e comemorou a data ao lado da família.

Nas redes sociais, Fernanda mostrou as fotos da festinha intimista apenas com a filha, o filho Bento, e o marido, o diretor Raoni Carneiro. A menina deu início às comemorações do seu aniversário com um bolo de chocolate em casa.

“De repente 15… Luisa, te amamos! Se prepara porque essa comemoração está só começando”, disse a mãe coruja.

Fernanda Rodrigues relembra início de namoro com Raoni Carneiro:

Discretos em sua vida pessoal, Fernanda Rodrigues e o diretor Raoni Carneiro já somam 15 anos de relacionamento. Em entrevista para Otaviano Costa durante o quadro OtaLab, a atriz contou detalhes do início da relação. De acordo com ela, eles se conheceram anos antes, em 2005, quando deram início a uma amizade, que só depois virou romance.

Fernanda Rodrigues recorda personagem polêmica em A Viagem

Recentemente, a atriz Fernanda Rodrigues recordou o período em que viveu Bia em 'A Viagem' (1994). Com apenas 15 anos à época, a artista revelou que enfrentou alguns perrengues na rua devido a personagem polêmica da trama de Ivani Ribeiro.

Em entrevista ao 'OtaLab', de Otaviano Costa, Fernanda contou que a personagem da ficção despertou a fúria de muitos telespectadores no ano de exibição original. "Ela [Bia] era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa", relembrou ela.

"E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. 'Você não pode falar assim com a sua mãe!'. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua [por causa da Bia]", completou a atriz.

