Presidente Lula revela detalhes de acidente em casa: ‘Um estrago razoável’

Ao receber alta hospitalar após cirurgia na cabeça, o presidente Lula revela detalhes de como foi o acidente doméstico que causou problemas em sua saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar neste domingo, 15, e contou para a imprensa os detalhes do acidente doméstico que sofreu em outubro. Por causa do acidente, ele sofreu um corte na cabeça e também desenvolveu um hematoma, que precisou ser drenado em uma cirurgia de emergência na semana passada.

Em uma coletiva de imprensa, Lula contou que o que estava fazendo no banheiro quando caiu e bateu a cabeça. “Eu não estava cortando a unha do pé. Eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava em pé. Eu estava sentado. Eu já tinha cortado a minha unha, já tinha lixado a minha unha. Quando eu fui guardar o estojo, eu, em vez de levantar e abrir a gaveta, tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo e eu caí. E bati com a cabeça na hidromassagem e fez um estrago razoável”, afirmou ele.

Então, o presidente ainda comentou que foi surpreendido com a necessidade da cirurgia de emergência. “Depois da quinta tomografia, eu achei que estava totalmente curado. Achei que já podia fazer tudo. Voltei a fazer esteira, voltei a fazer musculação. E eu não estava totalmente preparado para voltar a fazer o exercício”, disse ele.

Agora, ele contou que já se sente bem, mas ainda precisará manter o repouso pelas próximas semanas. “Eu estou voltando para casa agora tranquilo, certe de que estou curado e que eu preciso me cuidar”, declarou.

Declaração do médico de Lula

Mesmo com a alta hospitalar, o médico Roberto Kalil Filho esclareceu que o presidente ainda terá acompanhamento nos próximos dias em São Paulo. Ele passará por uma nova tomografia na quinta-feira, 19, e, do ponto de vista médico, poderá retornar às reuniões: “O presidente está de alta hospitalar e não de alta médica”, pontuou.

Segundo o médico, os exames neurológicos de Lula estão normais e ele não terá nenhuma sequela. Ele só precisará manter repouso relativo nos próximos dias, mas poderá retomar a sua rotina de trabalho normalmente, com exceção das atividades físicas. "Ele só poderá fazer passeios", frisou. Caminhadas também estão suspensas, assim como as viagens internacionais.